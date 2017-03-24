В Петербурге умерла народная артистка России Нина Оксентян

В Сантк-Петербурге умерла народная артистка России Нина Оксентян. Известный органист и профессор кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова скончалась на 101-м году жизни.

О дате похорон будет объявлено дополнительно, заявили в руководстве музыкального учебного учреждения. О причинах смерти не сообщается.