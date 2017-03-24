Москва открывает новый сезон в парках

Фестивалем "Ворвись в весну" откроется новый сезон в столичных парках. Он начнется в полдень 26 марта сразу на нескольких площадках, где всех желающих ждут музыкальные программы, спортивные тренировки и экскурсии, а также выступления артистов, оркестров и спортсменов, мастер-классы и выставки.

Одна из праздничных площадок разместится у главного входа в парк "Сокольники". Здесь пришедших будут встречать артисты, а в полдень на эстраде "Ротонда" выступит оркестр барабанщиков. Позже посетителей парка ждут танцевальные и музыкальные программы, фестиваль фитнеса, здорового образа жизни и досуга.



Парк Горького подготовил фестиваль Most Weekend, выставку спортивных ретроавтомобилей и музыкальное шоу. Специально для любителей селфи в парке будет установлен арт-объект "Ворвись в весну", рядом с которым каждый желающий сможет сфотографироваться. Торжества начнутся на Пушкинской набережной и под Крымским мостом. Гостей ждут лекции по ландшафтному дизайну, выступления молодых поэтов, дегустация различных блюд, автовыставка и много музыки.

Парк "Красная Пресня" предлагает всем принять участие в праздновании Дня воды. В рамках него посетители смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению скворечников, плетению и рисованию, а также провести занимательные опыты с использованием песка, льда и бумаги. В течение всего дня на сцене будет идти концерт. пройдет концерт. Для любителей танцев пройдут уроки по базовым движениям бразильских танцевальных направлений.

"Каникулы Фест" ждет посетителей "Эрмитаж". Как следует из названия, праздник будет посвящен началу школьных каникул. Юных москвичей ждет игровая программа "По следам Белого Кролика", спортивные конкурсы и мастер-классы. А Бабушкинский парк приготовил программу, приуроченную ко Дню работника культуры, которая начнется в 16 часов.

Пункты проката, которые уже заработали в семи парках, готовы порадовать москвичей и гостей столицы разнообразием предлагаемого инвентаря. Всем желающим доступны велосипеды, ролики, самокаты и Segway. В марте – апреле пункты проката начнут работу в большинстве зеленых зон города. Полностью система аренды начнет функционировать с 1 мая во всех парках Москвы.