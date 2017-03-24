Москва открывает новый сезон в парках
Одна из праздничных площадок разместится у главного входа в
парк "Сокольники". Здесь пришедших будут встречать артисты, а в полдень на эстраде
"Ротонда" выступит оркестр барабанщиков. Позже посетителей парка ждут танцевальные
и музыкальные программы, фестиваль фитнеса, здорового образа жизни и досуга.
Парк Горького подготовил фестиваль Most Weekend, выставку спортивных ретроавтомобилей и музыкальное шоу. Специально для любителей селфи в парке будет установлен арт-объект "Ворвись в весну", рядом с которым каждый желающий сможет сфотографироваться. Торжества начнутся на Пушкинской набережной и под Крымским мостом. Гостей ждут лекции по ландшафтному дизайну, выступления молодых поэтов, дегустация различных блюд, автовыставка и много музыки.
Парк "Красная Пресня" предлагает всем принять участие в праздновании Дня воды. В рамках него посетители смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению скворечников, плетению и рисованию, а также провести занимательные опыты с использованием песка, льда и бумаги. В течение всего дня на сцене будет идти концерт. пройдет концерт. Для любителей танцев пройдут уроки по базовым движениям бразильских танцевальных направлений.
Новый сезон в столичных парках откроет фестиваль «Ворвись в весну»! https://t.co/TwDo7g1s8o pic.twitter.com/bu83vcYGLj— Москомспорт (@sportmos) 24 марта 2017 г.
"Каникулы Фест" ждет посетителей "Эрмитаж". Как следует из названия, праздник будет посвящен началу школьных каникул. Юных москвичей ждет игровая программа "По следам Белого Кролика", спортивные конкурсы и мастер-классы. А Бабушкинский парк приготовил программу, приуроченную ко Дню работника культуры, которая начнется в 16 часов.
Пункты проката, которые уже заработали в семи парках, готовы порадовать москвичей и гостей столицы разнообразием предлагаемого инвентаря. Всем желающим доступны велосипеды, ролики, самокаты и Segway. В марте – апреле пункты проката начнут работу в большинстве зеленых зон города. Полностью система аренды начнет функционировать с 1 мая во всех парках Москвы.
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