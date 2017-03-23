МИД предостерег россиян за границей от слов "яблан и "понос"

Консульский департамент МИД России выпустил на своем сайте рекомендации для туристов насчет правил поведения за границей. В частности, в них обращается внимание на некоторые особенности этикета в ряде стран.

Туристам из России, которые желают посетить Сербию, МИД напомнил о близости языков двух стран. Ведомство призвало воздержаться от эмоциональной реакции на такие слова, как "яблан" ("тополь"), "матерни" ("родной"), "понос" ("гордость"), "позориште" ("театр"), и другие. Россиянам также посоветовали не выражаться нецензурно на родном языке.

Тем, кто хочет понежится на курортах Турции, объясняют, что в этой стране жесты "окей" и "фига" считаются крайне оскорбительными. Первый намекает на нетрадиционную сексуальную ориентацию собеседника, а второй означает гениталии. Кроме того, некоторые наши слова у турков созвучны с непристойными выражениями. Например, "сок".

В Израиле иностранцам не советуют употреблять такие заимствованные из идиша ругательства, как "поц" или "шмок". Также по отношению к евреям недопустимо использование слова "жид".

Публикация от @hot_tours63 Мар 23 2017 в 7:43 PDT

В Иране слова "абрикос", "космос", "кирпич" и некоторые другие скорее всего, вызовут у местных жителей негативную реакцию. Все потому, что в них содержатся слоги "кир" и "кос", на персидском языке означающие женские и мужские половые органы.

Кроме того, дипломаты рекомендовали гражданам всех стран проявлять дружелюбие к местным жителям, считаться с их образом жизни, соблюдать законы конкретной страны, не злоупотреблять спиртным, соблюдать минимальную дистанцию в 50-60 см от собеседника и другие. В частности, туристов призывают осмотрительно вести фотосъемку, ведь где-то может потребоваться разрешение, и не фотографировать объекты инфраструктуры (железнодорожные вокзалы, воздушные и морские порты).