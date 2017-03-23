Путин посмотрит спектакль "Последняя жертва"

Президент России сегодня собирается посмотреть спектакль "Последняя жертва" по одноименной комедии Александра Островского. Однако в связи с убийством экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова визит Владимира Путина в Малый театр может быть отменен.

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