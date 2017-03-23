Путин посмотрит спектакль "Последняя жертва"
О том, что Владимир Владимирович запланировал посещение Малого театра, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на двух приглашенных гостей спектакля. О намерении главы государства посмотреть "Последнюю жертву" ранее говорил Дмитрий Песков. Он отметил, что вечером 23 марта у президента намечено "культурное мероприятие".
Премьера "Последней жертвы" Александра Островского состоялась на сцене Малого театра в 1877 году. Вот уже второе столетие интерес зрителей к культовой комедии не утихает.
По роковому стечению обстоятельств в прошлый раз Путин намеревался посетить Малый театр 19 декабря 2016 года. Тогда просмотр постановки "Горе от ума" был в экстренном порядке отменен из-за убийства российского посла в Турции Андрея Карлова.
Как передает "Дождь", Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о планах президента после сообщения об убийстве Дениса Вороненкова. Dni.Ru ранее писали, что беглый экс-депутат был застрелен в центре Киева днем 23 марта. Владимиру Путину уже доложено о случившемся.
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