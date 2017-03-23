"Золотая маска" втянула Козловского в скандал

Премьеру спектакля "Гамлет" петербургского Малого драматического театра ценители ожидают не первый месяц. Постановка с Данилой Козловским и Елизаветой Боярской в главных ролях обещает стать одним из самых ярких событий в мире искусства. Однако стоимость билетов вызвала немалое возмущение общественности. Чтобы попасть на спектакль, поставленный в рамках "Золотой маски", придется изрядно потратиться.

В это сложно поверить, но минимальная цена билета – 15-20 тысяч рублей. Как отмечает "Комсомольская правда", это в несколько раз выше стоимости билета на лондонскую постановку "Гамлета" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

Помимо установления заоблачных цен на билеты, организаторы "Золотой маски" ограничили их продажу "во избежание спекуляций". Так, если вы собираетесь посмотреть "Гамлета" в компании более трех человек, необходимо разбить покупку минимум на двоих – в одни руки могут быть проданы не более двух пригласительных.

Организаторы фестиваля уже объяснили прессе столь высокие расценки. На сайте "Золотой маски" отмечено, что стоимость билетов в 15-20 тысяч рублей была сформирована в результате вынужденного сокращения мест в зале. Как заявляют учредители, это связано со "сложными сценическими решениями".

Театральная публика в социальных сетях негодует буквально единым хором. "Искусство в наше время доступно лишь особым кругам, но никак не настоящей интеллигенции?", "Неужели билеты на Данилу Козловского дороже, чем на Камбербэтча?" – пестрят одними теми же вопросами как заголовки публикаций в СМИ, так и записи пользователей социальных сетей.

Таким образом организаторы "Золотой маски" невольно навлекли гнев народный на актера Данилу Козловского. Ведь потенциальный зритель невольно связывает стоимость билета с размерами гонораров артистов. Однако ни Козловский, ни Боярская в сложившейся ситуации, конечно же, не виноваты.

Национальная театральная премия "Золотая маска" была учреждена Союзом театральных деятелей в 1993 году. Ежегодно в рамках мероприятия проходят самые яркие события театрального сезона. Отбор спектаклей-участников фестиваля поручен специальным экспертным советам, а потому зрители могут увидеть лучшие постановки наступившего года.

Как пишет "Комсомольская правда", на сегодняшний день билеты на "Гамлета", который пройдет на сцене петербургского Малого театра 5, 6 и 7 апреля, по-прежнему можно приобрести. Правда уже за 30 тысяч рублей. "Партер – 50 – 60 тысяч", – цитирует издание сотрудника агентства "Билет-сервис". Из этого следует, что война с перекупщиками, увы, проиграна. Частные агентства всегда найдут способы для спекуляций.