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Lifestyle

Чем запомнилась умершая звезда "Мэри Поппинс"

Лембит Ульфсак. Фото: Chelsea Lauren/Getty Images
Вечером 22 марта на 70-м году жизни скончался легендарный советский и эстонский актер Лембит Ульфсак, запомнившийся нам по фильм "Мэри Поппинс, до свидания", "В поисках капитана Гранта" и многим другим. За время своей долгой карьеры Ульфсак снялся в более чем 70 кинолентах.
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С самой юности Лембит успевал, что называется, везде и всюду. Окончив актерский факультет Таллинской консерватории, актер 8 лет посвятил городскому молодежному театру, после чего перевелся в труппу Таллинского театра драмы им. В. Кингисеппа. В кино он начал сниматься в студенческие годы, в 1969 году исполнил роль Владимира Мюллера в картине Бориса Дурова "Повесть о чекисте".

Слава пришла к нему после выхода на экраны приключенческого фильма Александра Алова и Владимира Наумова "Легенда о Тиле".  Роль Тиля Уленшпигеля стала одной из самых ярких работ Ульфсака.

Кадр из фильма "Легенда о Тиле"

Зрители также полюбили его за роли Уильяма Гарнета в картине "Смерть под парусом", Эрика в "Инспекторе Гулле" и, конечно, Роберта Робертсона в "Мэри Поппинс, до свидания". Все режиссеры Союза и Эстонии как один мечтали хоть раз поработать с Ульфсаком. Он зарекомендовал себя не только как талантливый актер, но и как умелый импровизатор.

В 2013 году известный режиссер Грузии Заза Урушадзе пригласила артиста сыграть главную роль в военной драме "Мандарины". В 2014-м картина получила приз Варшавского кинофестиваля "За лучшую режиссуру", а в 2015-м была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Его последней работой на киноплощадке стала роль в российском телесериале "Гастролеры". Ульфсак появился в криминальной драме в роли эколога, чем немало обрадовал российских поклонников.

Зачастую мы забываем, что Лембит был не просто талантливым и уникальным актером, но и успешным режиссером. Именно он выступил в качестве сценариста и постановщика картин "Радости среднего возраста" и "Тайный агнец".

Смерть Лембита Ульфсака – огромная утрата для мирового кинематографа. Российские коллеги артиста уже выразили свои соболезнования его близким.

"Вы привнесли в советское кино особую очень вкусную изюминку. Без Вас эти роли не состоялись бы. И эти фильмы, благодаря Вам, будут смотреть и любить еще многие поколения людей", – написал в своем блоге Livejournal актер Станислав Садальский, работавший вместе с Ульфсаком на съемочной площадке фильма  "Искушение Б". 

Как рассказали информационному агентству Delfi в пресс-службе Эстонского драматического театра, причиной смерти актера стала долгая и тяжелая болезнь. О дате и месте прощания  пока не сообщается.

Кадр из фильма ""Исаев"

Автор: Андрей Петрунян23 марта 2017, 12:50

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