Райан Гослинг объяснил свой неуместный смех на "Оскаре"

Актер нашумевшего мюзикла Демьена Шазелла Райан Гослинг объяснил свой смех на "Оскаре". Напомним, во время конфуза с перепутанными конвертами всем остальным участникам церемонии было отнюдь не до веселья.

Гослинг рассказал, что поначалу у него возникло ощущение "чего-то нехорошего" в зале. "Я видел, как у людей в толпе началась паника, видел парней с наушниками, которые бежали, было чувство, что как будто кто-то пострадал. Я подумал, что кому-то стало плохо, и это был худший сценарий, который играл в моей голове", – цитирует артиста Life.ru.

Именно поэтому в том момент, когда организаторы заявили о возникшей путанице с конвертами – Гослинг попросту расхохотался. "Мне стало так легко", – признался он.

Удивительно, но победа "Лунного света" ничуть не расстроила Райана. Ранее он работал с Барри Дженкинсом и считает, что режиссер полностью заслужил эту награду. "Это такой потрясающий фильм, сделанный за миллион долларов, и невероятное достижение, и я так рад за них, рад, что их признали", – заявил исполнитель роли пианиста Себастьяна.

Прошедшая церемония вручения премии "Оскар" стала самой скандальной за всю историю Американской киноакадемии. Уоррен Битти и Фэй Данауэй вручили награду за лучший фильм участникам команды "Ла-Ла Ленд", но буквально через несколько минут организаторы заявили, что они "перепутали конверты". Лучшим фильмом 2016 года стала гей-драма Барри Дженкинса "Лунный свет".