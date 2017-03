Писатель Акунин припомнил старую обиду

В русскоязычном сегменте социальной сети Facebook творится настоящий переполох: интернет-пользователи в открытую делятся историями личных провалов. Первую публикацию с хэштегом #меняневзяли разместил сотрудник агентства Great Артем Кудрявцев, который стремился поддержать безработную подругу, получившую множество отказов от работодателей.

За считанные часы к флешмобу присоединились тысячи пользователей. Известные журналисты, телеведущие и актеры также не остались в стороне. Писатель Борис Акунин шокировал поклонников неожиданным признанием: ведущие издательские дома когда-то грубо "разворачивали" его рукописи.

В комментариях интернет-пользователи восхитились упорством литератора, благодаря которому сегодня они могут наслаждаться его произведениями. Нашлись и те, кто пожелал обсудить проблему дискриминации авторов. По мнению читателей, множество хороших произведений не были напечатаны из-за субъективного мнения "какого-то секретаря". "Не только у начинающих авторов, я Вас уверяю! Отказ – это как проявление дискриминации по любому признаку", – посетовала одна из подписчиц Акунина.

Телекомментатора Василия Уткина, напротив, никто не обидел отказом. Ведущего пригласили принять участие в русской версии шоу "Топ Гир" в роли... Кларксона. Уткина рассмешило, что потенциальный работодатель не учел главного: Василий не умеет водить машину.

Известный галерист Марат Гельман также принял участие в экстравагантном флешмобе и немало удивил общественность своим прошлым. Оказалось, в молодости Марат видел себя исключительно в качестве литератора. "И тогда отец отнес в Смену и я получил официальную рецензию от Стругацкого. Доброжелательную но рассказ не взяли (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассказал Гельман подписчикам и добавил, что Стругацкий оказался вовсе не писателем, а просто однофамильцем. "И всю жизнь я думал что это Борис Стругацкий меня читал", – пожаловался один из самых влиятельных российских коллекционеров.

Основатель популярного интернет-проекта Look at me, кажется, побил рекорд по количеству отказов от потенциальных работодателей. Своим примером Василий Эсманов доказывает: никогда не стоит отчаиваться.

Небезызвестный российский сценарист Илья Тимкин тоже не стал молчать. Свою шуточную жалобу он снабдил угрожающим хэштегом #незабудунепрощу, чем по-настоящему развеселил подписчиков.

Как сообщает Life.ru, интернет-акцию уже прокомментировали представители портала Superjob. По словам сотрудника компании, если количество участников флешмоба достигнет миллиона, то компания обязательно как-то использует полученные данные. "Что приятно, большинство историй позитивные", – добавил спикер.