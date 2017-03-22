Компанию Disney обвинили в краже "Зверополиса"
Голдман заявил, что сотрудники Disney отобразили в "Зверополисе" персонажей, идеи и диалоги, которые создал он. Сценарист подал в суд на кинокомпанию, обвинив ее в заимствовании идей.
Гэри уже поделился со СМИ своими догадками, сообщает Variety. Оказалось, что сценарист дважды предлагал продюсерам Disney свои сценарии – в 2000-м и в 2009 годах, однако оба раза ему ответили решительным отказом. "Сюжет "Зверополиса" совершенно точно основан на моем сценарии", – заявил Голдман.
Представители Disney уже ответили на претензии сценариста, обвинив его в бессовестной лжи. "Это беспринципная попытка предъявить права на кассовую ленту, которую он не создавал", – цитирует Lenta.ru сотрудника кинокомпании.
К слову, версия с плагиатом действительно выглядит подозрительно. Известно, что в создании "Зверополиса" были задействованы сразу восемь сценаристов, среди которых есть даже Рич Мур. Известный режиссер, сценарист, кинопродюсер и мультипликатор участвовал в разработке таких культовых анимационных лент, как "Симпсоны" и "Футурама".
Тем временем популярность мультфильма о сказочном городе, населенном антропоморфными животными, не думает сходить на нет. Премьера картины состоялась еще год назад, но "Зверополис" по-прежнему пользуется популярностью не только у маленьких зрителей, но и у их родителей.
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