Модные аксессуары сезона весна/лето-2017

Наступила весна, и хоть теплые деньки еще не настали, многие девушки уже сегодня задумываются о том, как должен выглядеть летний гардероб, который не может существовать без аксессуаров. Ведь они не только помогают оживить образ, но и вносят ту самую изюминку.

О том, без каких аксессуаров не обойтись настоящим модницами в новом сезоне, Dni.Ru рассказала дизайнер Лариса Герт.

Солнечные очки

По-прежнему в тренде остаются очки-авиаторы. Если вы любите экспериментировать, обратите внимание на круглую оправу – она будет очень актуальна. Летом хочется ярких красок, их можно использовать даже в цвете стекол солнечных очков. Но с ними стоит быть осторожнее, так как они хуже защищают глаза от солнца. Если вы не сторонница экспериментов, обратитесь к классике – очки в белой оправе будут уместны летом, особенно на курорте.

Сумки

Главное в этом вопросе - не бойтесь ярких цветов. Желтый, красный, голубой, зеленый – помощью ярких сумок любой, даже самый будничный образ, можно сделать интересным и запоминающимся. Если говорить о материалах, то актуальны сумки из кожи змеи, питона. Это подчеркивает статус, эксклюзивность и придает особый шик обладательнице такого роскошного аксессуара.

Сумки могут быть разных форм. Конечно, маленькая сумочка на ремне актуальна всегда. На выход или вечеринку подойдет, например, сумка из питона, украшенная кристаллами Swarovski. Недорогие и при этом очень нарядные – сумки из текстиля, украшенные красивой фурнитурой. В моде этника, геометрический принт, бахрома.

Головные уборы

Для любителей более лаконичных и элегантных аксессуаров, дизайнеры предлагают платки и повязки на голову. Но особый подарок ждет любительниц шляп. В огромном ассортименте представлены широкополые шляпы, панамки разных форм и размеров, классическое канотье и цветные ковбойские шляпы – вы можете экспериментировать, как вам угодно.

Украшения

В этом сезоне очень актуальна этника и натуральные материалы: украшения из дерева часто встречаются в коллекциях дизайнеров. Очень стильно будут смотреться колье, напоминающие россыпь бусин и камешков, причем расстояние между элементами может быть разным.

По-прежнему актуальны крупные браслеты, особенно из металла. В них часто сочетаются, казалось бы, неподходящие друг другу материалы – например жемчуг в жесткой металлической оправе. Обратите внимание на натуральные камни – из них получаются очень оригинальные и стильные украшения. Также прослеживается тенденция соединения грубого и женственного. Прекрасно подчеркивают тонкую женскую шею крупные цепи, которые выполнены из самых различных материалов – пластик, металл, дерево.

Крупные геометрические фигуры актуальны не только в сумках, но и в бижутерии. Речь в данном случае идет не только о форме самого изделия, но и о рисунках, которыми они украшены. Данная тенденция особенно четко прослеживается в браслетах и серьгах. Кстати, крупные, эффектные серьги необычной формы – это главный тренд этого года.