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Как снимали "Основной инстинкт"

Кадр из фильма "Основной инстинкт"
Двадцать пять лет назад в американский прокат вышел легендарный эротический триллер режиссера Пола Верховена "Основной инстинкт". Кинолента стала классикой в своем жанре, а 34-летняя Шэрон Стоун моментально превратилась в звезду мирового масштаба. Dni.Ru предлагаю узнать, как снимали культовую картину.
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"Основной инстинкт" произвел настоящий фурор среди зрителей не столько благодаря наличию откровенных сцен, сколько талантливо закрученному сюжету. Как не раз справедливо отмечали строгие критики, творение Пола Верховена по праву можно считать одним из лучших фильмов XX века.

Кадр из фильма "Основной инстинкт"

Все помнят сцену, где лишенная всякой стеснительности героиня Стоун демонстрирует полицейским свою промежность. Шэрон не раз заявляла, что сцена была поставлена в фильм "обманом". "Едва я увидела это при первом просмотре  – тут же залепила Верховену пощечину", – жаловалась репортерам темпераментная актриса.

Но кажется, все было не совсем так, как описывает Стоун. "Это наглая ложь! Если бы это произошло, она бы получила от меня по морде в ответ!" – цитирует Верховена "Комсомольская правда". По словам  режиссера,  актриса "каждый год придумывает все новые небылицы" и не раз была уличена во лжи. Тем не менее Пол признался: скандальная сцена вошла в фильм без согласования с Шэрон. "Но ежу понятно, что она участвовала в ней добровольно", – не без иронии добавил он.

Пол Верховен. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMA Press

Версия о том, что Верховен на съемочной площадке обманом убедил актрису снять трусы, действительно кажется неправдоподобной. И все же, если бы не взбалмошный характер и харизма Стоун, "Основной инстинкт" мог получиться совершенно иным. Известно, что на роль главной героини пробовались десятки голливудских звезд, среди которых была и сама Джулия Робертс.

Что касается откровенных сцен, то исполнитель главной мужской роли Майкл Дуглас поступил куда мудрее Шэрон. Артист решительно отказался от съемок эпизодов с так называемой фронтальной наготой. Также в условиях контракта агенты Дугласа прописали, что главный герой не будет заявлен в сюжете как бисексуал.

Кадр из фильма "Основной инстинкт"

Как бы ни конфликтовали сегодня Стоун с Верховеном, ясно одно: фильм не только по-настоящему "выстрелил" в мировом кинопрокате в 1992 году, но и до сих пор остается одной из самых успешных картин в своем жанре. В 2006 году в прокат вышел долгожданный "Основной инстинкт 2", но картина была воспринята зрителями более чем прохладно.

Автор: Андрей Петрунян21 марта 2017, 16:08

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