Москва вошла в рейтинг самых дорогих городов

Москва вошла в сотню самых дорогих городов планеты. Ранее столица России занимала лишь 113-е место.

Похоже, что жизнь в самом большом городе России существенно подорожала. И хоть Москва не вошла в первую десятку самых дорогих городов, но точно стала одним из лидеров по показателям роста цен. Исследование проводило крупное агентство Economist Intelligence Unit (EIU), статистические данные которого более чем точны.

На первом месте оказался Сингапур. Жизнь в мегаполисе-государстве, расположившемся на островах юго-восточной Азии, обходится его жителям дороже любого другого жителя планеты. В пятерку лидеров также вошли Гонконг, Цюрих, Токио и Осака.

Конечно, не обошлось без Женевы, Парижа, Нью-Йорка и Копенгагена. Специалисты не поленились определить и самый дешевый город мира. Им оказалась "Южная столица" Казахстана Алма-Ата, которая заняла 133-е место. Среди самых недорогих мегаполисов также оказались украинский Киев и румынский Бухарест.

Напомним, что рейтинг EIU составляется дважды в год – каждую весну и каждую осень. Потому-то стремительной скачок российской столицы с 113-го на 98-е место по-настоящему удивил экспертов.