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Lifestyle

Зачем Константин Эрнст ворошит прошлое

Константин Эрнст. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Ценители юмористических проектов по-настоящему взбудоражены радостной новостью: в эфир Первого канала возвращается легендарная телепередача "Вокруг смеха". Но есть и те, кто настроен крайне скептически.
прочитано 5700 раз

Как видно, Константин Эрнст решил не ограничиваться возвращением в эфир телепроекта "Прожекторперисхилтон". "Вокруг смеха" вновь появится на телеэкранах после почти 26-летнего перерыва.

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"Когда передают "Вокруг смеха" – улицы пустеют", – смеясь отмечал в одном из эфиров ведущий проекта Александр Иванов. И не преувеличивал! Практически с самого первого выпуска телепрограмма показывала просто сумасшедшие рейтинги.

"Вокруг смеха" выходила в эфир с 1978 по 1991 годы. Конечно, многие считают, что проект будет "не тот" без своего бессменного ведущего Александра Иванова. Прославившись благодаря стихотворным пародиям собственного сочинения, Иванов долгие годы выступал  на советской эстраде, зачитывая оригинальные сатирические произведения.

Помимо талантов артиста и телеведущего, Александр Александрович (или, как он сам себя называл, Сан Саныч) обладал и недюжинным литературным даром, являлся членом Союза писателей и тесно сотрудничал с "Литературной газетой". Он скончался в результате обширного инфаркта в возрасте 59 лет.

Александр Иванов. Фото: wikipedia.org

Как не сложно догадаться, "Вокруг смеха" – парафраз названия популярной в те годы программы "Вокруг света". Над проектом работали известные юмористы Центрального телевидения, авторы "Литературной газеты" и талантливый основатель "Клуба 12 стульев" Виктор Веселовский. Помимо него в разработке концепции принимали участие Аркадий Инин, Татьяна Паухова и замредактора литературно-драматического вещания ТВ Валериан Каландадзе.

Кадр из передачи "Вокруг смеха"

В ходе каждого выпуска писатели-юмористы сами читали свои сочинения, обеспечивая тем самым программе высокие рейтинги. Телепроект открыл немало талантов. Так, именно благодаря "Вокруг смеха" впервые на Центральном телевидении выступили такие звезды, как клоун Вячеслав Полунин, певица Надежда Бабкина и даже сам Александр Розенбаум. 

По слухам, в передаче не раз пытался поучаствовать и Евгений Петросян, который буквально забрасывал организаторов письмами, приглашая то на совместный эфир, то на "семейные" телевизионные посиделки. Однако руководители неизменно отвечали одно: юмор Петросяна решительно не подходит для текущего формата "Вокруг смеха".

Кадр из передачи "Вокруг смеха"

После выхода в эфир выпуска с провокационным названием "Указ о защите чести и достоинства президента СССР" культовая телепрограмма была закрыта. Сегодня многие скептически относятся к возрождению телепроекта. Они сетуют на то, что бессменного ведущего "Вокруг света" Сан Саныча давно нет в живых, а современная аудитория нуждается в качественно ином формате.

Однако есть и положительные прогнозы. "Есть один плюс – предполагается, что ведущим будет Нахим Шифрин", – отметил известный автор юмористических текстов Евгений Шестаков на своей странице в Facebook. Впрочем, юморист тоже не воспринял идею Первого канала с восторгом.

Ефим Шифрин. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxim Burlak

Тем временем известный советский и российский артист Ефим Шифрин пока никак не прокомментировал прессе возрождение культового телепроекта и свое участие в нем. Однако поклонники Ефима Залмановича уже написали на его странице в социальной сети Facebook, что с нетерпением ждут первого выпуска "Вокруг смеха".

Автор: Андрей Петрунян21 марта 2017, 18:09

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