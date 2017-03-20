Ярмольник резко ответил священнику

Скандал вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" не утихает третий месяц. Сложившуюся ситуацию уже прокомментировали известные режиссеры, политики и представители РПЦ. Не остался в стороне и актер Леонид Ярмольник.

"Пусть они занимаются церковью, а не кино. Это все, что я могу сказать. Мы же им не говорим, как службу вести", – заявил актер в интервью HCH, добавив, что священнослужителям необходимо выбирать что-то одно.

"Хотят – пусть приходят в кино, а не хотят – пусть сидят в церкви", – заметил Ярмольник.

Очевидно, что комментарий актера относится не столько к православным активистам, сколько к отдельно взятым священнослужителям. Как ранее писали Dni.Ru, епископ Егорьевский Тихон (Георгий Шевкунов. – Прим. ред.) выступил с публичной критикой картины Алексея Учителя, назвав ее "пошлой фальсификацией".

В декабрьском интервью "Российской газете" Шевкунов порекомендовал Алексею Учителю заявить другой жанр фильма. По его мнению, "Матильда" – фэнтезийная лента, но никак не исторический байопик.

Невзирая на многочисленные конфликты и пересуды в интеллектуальных кругах, прокуратура не нашла в "Матильде" никаких "оскорбляющих" материалов. Премьера фильма состоится в октябре этого года в Санкт-Петербурге.