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Каких бойфрендов лучше не знакомить с родителями

Кадр из фильма "Почему он?"
Не все бойфренды одинаково прекрасны. Любой из них может превратить жизнь девушки в сказку, но далеко не все – в радостную и приятную. Представляем вам яркие мужские типажи из большого кино. Встретив на своем жизненном пути похожих парней – старайтесь держаться от них подальше.
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Лейрд из к/ф "Почему он?"

Джеймс Франко всегда органично смотрелся в амплуа обаятельного негодяя, и новая комедия "Почему он?" – еще одно подтверждение этому правилу. Франко досталась роль Лейрда – татуированного хулигана, который сначала говорит, а потом думает, и вообще не слишком дружит с хорошими манерами. То, что он при этом сказочно разбогател на разработке видеоигр, добавляет к имиджу Лейрда еще больше вопросов со стороны Неда – добропорядочного папаши, который приехал проведать свою дочурку в колледже, а обнаружил, что она встречается с этим неотесанным чурбаном.

Трип из к/ф "Девственницы-самоубийцы"

Трип – классический типаж самовлюбленного красавца-старшеклассника, который может заполучить любую девчонку в школе. Он популярен, всегда отлично выглядит, а еще обладает навыками примитивного манипулирования людьми, что позволяет ему всегда добиваться своего. Но с такими ребятами, как Трип, есть проблема: им почти всегда нужен только секс – и после того как они его получают, объект им быстро наскучивает. И об этом, конечно, очень хорошо осведомлен каждый родитель на свете.

Джон из к/ф "Сдохни, Джон Такер!"

Еще один ультимативный типаж, от которого у ваших родителей поседеют все волосы. Джон Такер – лидер баскетбольной команды, который крутит романы сразу с тремя девушками одновременно, потому что считает, что он слишком невероятен для моногамных отношений. Джон уверен в своей неотразимости, поэтому регулярно, пребывая на публике, корчит гримасы, изображая из себя плейбоя-нарцисса. Любовь не выбирают, конечно, но таких ребят лучше остерегаться.

Каледон из к/ф "Титаник"

Единственная причина, по которой Роуз (героиня Кейт Уинслет) вообще собирается выходить замуж за Каледона – это его огромное финансовое состояние. А так хуже спутника жизни, чем он, и представить себе трудно. Кэл – властный, бесцеремонный, пренебрежительный, заносчивый, грубый – явно не тянет на "парня мечты". Самое ужасное, что он обо всем этом догадывается, но просто пользуется своим положением.

Энди из к/ф "Жаркое американское лето"

Энди (его играет роскошный Пол Радд) – не типичный "плохой парень", хотя по всем признакам напоминает именно его. Энди знает, как и когда включить свой фирменный шарм и обезвредить с его помощью девушку, пребывающую в любой степени злости. А еще он – мечтательная натура, на что (во всяком случае, в фильме) женский пол тоже успешно клюет. Его девушка Кэти прямо так и заявляет: "У него такое прекрасное лицо и тело, что мне в принципе наплевать на то, что у него абсолютно нет манер. Меня даже не волнуют его измены".

Джейсон из к/ф "Смертельное влечение"

Новенький в классе, да еще и бунтарь – это всегда приятная ловушка. Но Джейсон из "Смертельного влечения" точно не придется по вкусу никаким родителям, потому что он плетет чудовищные интриги, мыслит как психопат (если пообщаться с ним поближе) и нередко убивает тех, кто пересекает ему дорогу…

Роб из к/ф "Фанатик"

Зацикленный на себе и своих переживаниях музыкальный фанатик, имеющий склонность к беспричинному нытью и лузерству – твои родители сразу увидят все его слабые стороны, которые тебе лично откроются лишь спустя какое-то время, когда пелена страсти спадет. К тому же Роб – человек, который любит зацикливаться на своем прошлом (а точнее, на бывших). Ну кому такое нужно?

Фильмы доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах Megogo, Ivi.ru, Okko.tv, Tvzavr.ru, в магазинах iTunes и Google Play, а также IPTV Ростелеком.

Автор: Василий Ручкин20 марта 2017, 16:01

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