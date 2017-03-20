Садальский: Мы перешли дорогу аптечной мафии

Актер Станислав Садальский рассказал, почему из эфира пропала телепередача "Таблетка". Оказалось, дело вовсе не в плохих рейтингах.

Российские зрители знают Садальского не только как талантливого актера театра и кино, но и как бессменного ведущего "Таблетки" на Первом канале. "Телепрограмма не сотрудничает с фармацевтическими компаниями и медицинскими центрами и работает только в интересах зрителей", – гласил слоган рейтингового проекта. Почему же телепередача, в кратчайшие сроки ставшая основным конкурентом программы "Жить Здорово!", столь неожиданно исчезла с экранов?

"Таблетку" закрыли, потому что мы своей программой перешли дорогу могущественной аптечной мафии", – цитирует Садальского znak.com. Актер отметил, что целью передачи было не что иное, как помощь рядовым телезрителям. "В общем, растревожили аптечное лобби", – расстроенно посетовал он.

"Мы ведь рассказывали о лекарствах не корысти ради, а потому что искренне хотели, чтобы зрители покупали недорогие, но эффективные средства", – сказал он.

Действительно, Садальский помогал телезрителям разбираться, какие действующие вещества являются основными в прописываемых им лекарствах. Так у любого появлялась возможность выбрать препарат из ряда так называемых дженериков, ничуть не уступающих по качеству дорогостоящим аналогам.

По мнению артиста, телепроект был закрыт исключительно из-за жалоб фармацевтических компаний. Ведь если миллионы зрителей узнают о "бесполезности" дорогих препаратов, то их продажи существенно упадут.

"Правда, на Первом канале нам даже причину не назвали", – также отметил Садальский, напомнив, что у телепроекта были весьма неплохие рейтинги. Он признался, что руководство канала обошлось стандартной фразой: "Спасибо, мы в ваших услугах больше не нуждаемся".



Телепередача "Таблетка" выходила в эфир всего восемь месяцев – с 11 января по 26 августа 2016 года. За время своего существования проект получил массу положительных отзывов от телезрителей. В эфире программы выступали эксперты, помогающие ведущему "разоблачать" дорогие лекарственные препараты, которые выписывают пациентам недобросовестные врачи.