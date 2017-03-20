"Гарри Поттер" вернется на большой экран

Возможно, что в скором времени мы сможем вновь окунуться в волшебный мир "Гарри Поттера". Кинокомпания Warner Bros объявила о намерении вновь экранизировать одно из произведений Джоан Роулинг.

Если переговоры с актерами пройдут удачно, то фанатов волшебного мира ждет не один фильм, а сразу три. В планах у продюсеров экранизация пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя". Как сообщает Nation News, съемки должны стартовать сразу после выхода на экраны новой части фильма "Фантастические твари и где они обитают".

В далеком 2001 году Джоан Роулинг лично утвердила на главные роли Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта. По данным закрытых источников, все трое уже дали согласие на участие в съемках новой трилогии "Гарри Поттер и Проклятое дитя".

Все восемь фэнтезийных картин о приключениях Гарри Поттера и его верных друзей стали самыми кассовыми в истории кинематографа. Первый фильм "Гарри Поттер и Философский камень" был выдвинут на "Оскар" сразу в трех номинациях, а его финальные сборы составили порядка 975 миллионов долларов.

Продюсер всех восьми частей Дэвид Хейман и автор книжных бестселлеров Джоан Роулинг не раз заявляли, что фильм "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" станет завершающим в поттериане. К счастью, они невольно обманули поклонников. Об экранизации новой пьесы Роулинг "Гарри Поттер и Проклятое дитя" фанаты заговорили еще в 2016 году – сразу после того, как в лондонском театре Palace состоялась премьера одноименного спектакля.

Мировая премьера фильма "Фантастические твари и где они обитают" состоялась в ноябре 2016 года и ожидаемо возымела успех среди фанатов волшебного мира Гарри Поттера. Да, в картине нет никого из любимых героев, но она повествует о событиях, случившихся задолго до рождения Гарри.

Выход второго фильма из серии "Фантастические твари и где они обитают" намечен на 2017 год, но точная дата пока неизвестна. А сразу после премьеры, по заверениям представителей Warner Bros, начнется работа над долгожданной первой частью картины "Гарри Поттер и Проклятое дитя".