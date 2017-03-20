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Lifestyle

Новый альбом покойного Чака Берри выйдет в апреле

Чак Берри. Фото: Timothy Hiatt/Gettyimages.ru
В минувшую субботу на 91-м году жизни скончался легендарный музыкант и основатель рок-н-ролла Чак Берри. Его последний студийный альбом поступит в продажу уже в апреле.
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Как сообщает Associated Press, о сенсационной новой пластинке рассказал друг Чака Джо Эдвардс. Именно он владеет клубом Blueberry Hill в Сент-Луисе, в котором известный исполнитель и музыкант регулярно давал концерты.

Чак Берри. Фото: Francois Durand/Gettyimages.ru

Эдвардс рассказал, что новый альбом получил название "ЧАК". Берри анонсировал его выход еще в конце прошлого года, чем немало обрадовал фанатов. Ведь с тех пор, как в 1979 году мастер рок-н-ролла переключился на концертную деятельность, он не выпустил ни одной новой пластинки.

Чак отпраздновал свое 90-летие 18 октября 2016 года. Именно в тот знаменательный вечер он объявил о работе над "ЧАКОМ", заявив, что намерен посвятить его свое жене Теметте "Тодди". Они поженились в октябре далекого 1948-го и прожили душа в душу почти 70 лет.

Чак Берри с женой. Фото: Evening Standard/Gettyimages.ru

О нем услышали в начале 1950-ых, когда он выступал в составе нескольких групп Сант-Луиса. Чак не строил планов по завоеванию сцены и относился к игре исключительно как к дополнительному заработку.

Однако стиль вскоре тяга к искусству все-таки победила – в 1953 году музыкант основал собственную группу Johnnie Johnson Trio. Вскоре музыкой кантри, которую виртуоз талантливо "смешивал" с блюзом, заслушивался весь мир.

На протяжении всей своей музыкальной карьеры – с конца сороковых до нашего времени – он поражал фанатов своим оптимизмом и бесконечной энергией. Берри постоянно организовывал концертные туры, а несколько лет назад организовал прощальное турне, в рамках которого выступил и в России.

В последние годы жизни он работал над своим 21-ым альбомом. Дата выхода новой пластинки пока не раскрывается, но Джо Эдвардс уже заявил, что ждать осталось "совсем немного", и что счет идет на недели.

Чак Берри скончался в собственном доме 18 марта. О причинах его смерти, а также о дате и месте прощания пока не сообщается. Свои соболезнования близким Берри уже выразили Ринго Старр, Мик Джаггер, Ленни Кравиц и другие его коллеги по сцене.

Автор: Андрей Петрунян20 марта 2017, 11:05

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