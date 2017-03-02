Камбербэтч исполнил песню Бейонсе

Известные актеры Бенедикт Камбербэтч и Бенедикт Вонг стали настоящими героями портала BuzzFeed. Звезд заставили разговаривать, петь и шутить... с капой во рту.

Поначалу артисты просто представились, что уже немало повеселило зрителей. Камбербэтч и Вонг и сами едва удержались от смеха. Правда, в конечном итоге дружно расхохотались.

Но на этом задания редакторов BuzzFeed не закончились. Актерам велели исполнить популярную песню Бейонсе – Single Ladies. И оба Бенедикта отлично справились! Только вот чересчур придирчивые поклонники в комментариях к видео отмечают, что не совсем понимают, какую именно композицию исполняют артисты.

Всего за несколько часов только в Facebook видеоролик просмотрели более 1,5 миллиона пользователей. Как видно, поющий Камбербэтч понравился не только поклонникам легендарного сериала.