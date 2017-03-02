Шурыгина помогла Эрнсту
Второй выпуск ток-шоу "Пусть говорят", посвященный Диане Шурыгиной, теперь "красуется" в десятке самых рейтинговых телепередач на ТВ по итогам прошлой недели. История юной девушки вызвала широкий общественный резонанс. Люди самых разных возрастов и профессий не устают спорить, кто прав и кто виноват. Многие пользователи соцсетей уверенно заявляют, что Диана Шурыгина – отнюдь не пострадавшая 17-летняя нимфа, а самая настоящая мошенница. "Она оклеветала молодого человека", – утверждают они.
Другие, напротив, не устают жалеть девушку. По их мнению, Диана проявила огромную смелость, решившись рассказать о том, что с ней произошло. Вероятно, тема изнасилования остается одной из самых спорных для современного общества как с юридической, так и с моральной точек зрения.
Первый выпуск с участием Дианы Шурыгиной вышел в эфир "Первого канала" еще 31 января. Тогда большинство интернет-пользователей и телезрителей осудили девушку, не поверив в ее историю об изнасиловании. По их мнению, Диана выглядела слишком жизнерадостной и ухоженной для женщины, пережившей подобное.
Передача, побившая все мыслимые рекорды, вышла в эфир 20 февраля. По количествам просмотров ее опередили лишь новостные выпуски программы "Время", фильм "Экипаж", шоу "Голос. Дети" и "Лучше всех!". Конечно, подобные показатели не могут не радовать генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста, ведь эфир "Пусть говорят" обогнал даже выпуск "Вестей", который выходит на "России 1".
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