Шурыгина помогла Эрнсту

Скандал вокруг 17-летней жительницы Ульяновска не утихает. Напротив, якобы пострадавшая от действий насильника Диана Шурыгина стала настоящей звездой. Девушку приглашают в телепроекты, просят дать интервью и даже предлагают сниматься в кино. Но еще больше удивляют данные телевизионного рейтинга. Эфир программы "Пусть говорят" собрал у экранов рекордное количество зрителей, обогнав по просмотрам даже выпуски новостей.

Второй выпуск ток-шоу "Пусть говорят", посвященный Диане Шурыгиной, теперь "красуется" в десятке самых рейтинговых телепередач на ТВ по итогам прошлой недели. История юной девушки вызвала широкий общественный резонанс. Люди самых разных возрастов и профессий не устают спорить, кто прав и кто виноват. Многие пользователи соцсетей уверенно заявляют, что Диана Шурыгина – отнюдь не пострадавшая 17-летняя нимфа, а самая настоящая мошенница. "Она оклеветала молодого человека", – утверждают они.

Другие, напротив, не устают жалеть девушку. По их мнению, Диана проявила огромную смелость, решившись рассказать о том, что с ней произошло. Вероятно, тема изнасилования остается одной из самых спорных для современного общества как с юридической, так и с моральной точек зрения.

Первый выпуск с участием Дианы Шурыгиной вышел в эфир "Первого канала" еще 31 января. Тогда большинство интернет-пользователей и телезрителей осудили девушку, не поверив в ее историю об изнасиловании. По их мнению, Диана выглядела слишком жизнерадостной и ухоженной для женщины, пережившей подобное.

Передача, побившая все мыслимые рекорды, вышла в эфир 20 февраля. По количествам просмотров ее опередили лишь новостные выпуски программы "Время", фильм "Экипаж", шоу "Голос. Дети" и "Лучше всех!". Конечно, подобные показатели не могут не радовать генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста, ведь эфир "Пусть говорят" обогнал даже выпуск "Вестей", который выходит на "России 1".