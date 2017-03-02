Как изменились звезды сериала "Счастливы вместе"

Российская адаптация американского телесериала "Женаты... с детьми" в 2006 году произвела настоящий фурор. Что стало с актерами, которые исполнили роли наших любимых героев? Dni.Ru предлагают узнать.

Специально для съемок Виктор Логинов кардинально поменял свой имидж. "Я носил волосы в хвосте, испанскую бородку, серьгу в ухе. И вел образ жизни почти настоящего мачо. И вот съемочная группа сериала приехала в Екатеринбург на актерский кастинг. Мою кандидатуру никто не предложил: я со своей серьгой в ухе совершенно не подходил на роль главного героя..." – рассказал Виктор. Однако на роль Геннадия Букина утвердили именно его – одного из ведущих актеров Екатеринбургского академического театра драмы. Сегодня Виктора можно увидеть в целом ряде популярных фильмов и сериалов.

Выпускница Школы-студии МХАТ Наталья Бочкарева дебютировала в кино еще во время студенчества – в 1998 году. На момент исполнения роли Даши Букиной актрисе едва исполнилось 26 лет и она приходилась почти ровесницей своим "детям". Сегодня Наталья регулярно появляется на сценах ведущих театров столицы, включая МХТ им. Чехова и Московский театр-студию Олега Табакова, а также изредка снимается в сериалах.

В отличие от своей героини Дарья Сагалова всегда была первой отличницей и умницей в классе. Окончив гимназию с серебряной медалью, девушка еще в юности поняла, что хотела бы стать актрисой. В 2008 году 22-летняя Даша стала самой сексуальной женщиной России по результатам голосования среди читателей журнала Maxim. Сегодня Сагалова больше известна как ведущая телепередач "Кулинарная звезда", "5 ответов" и "Я права".

Александр Якин, исполнивший роль Ромы Букина, на киноплощадке чувствует себя как рыба в воде – ведь здесь он проводит большую часть времени с самого детства. В 2012 году актер окончательно покорил зрителей, сыграв Ваню Смирнова в телесериале "Восьмидесятые".

Юлия Захарова скорее относит себя к театральным звездам, нежели телевизионным. Артистка играет ведущие роли на сцене театра имени Гоголя, а также изредка появляется в эпизодических ролях на телевидении.

Для Павла Савинкова роль Анатолия Полено стала уже седьмой работой в кино. К 2017 году на счету актера участие более чем в 20 телепроектах. Он снялся в таких культовых сериалах, как "Мамочки", "Осиное гнездо" и "Склифосовский. Реанимация".

Алексей Секирин по-прежнему исполняет эпизодические роли в телепроектах, но основным делом считает, конечно же, службу в театре. Сегодня артиста можно увидеть в спектаклях московского "Театра Луны".

Илья Бутковский попал в "Счастливы вместе" более чем юным – в возрасте пяти лет. Он и сегодня продолжает сниматься к кино, но пока не определился с будущей профессией.