Как выбрать идеальное пальто

Верхняя одежда – важная составляющая образа в межсезонье, а хорошее пальто действительно может стать статусным элементом в гардеробе современного человека. Российский дизайнер София Жарова, чьей визитной карточкой давно стали женские пальто безупречного качества, дала интервью Дням.Ру и рассказала о правилах покупки верхней одежды, а также раскрыла несколько секретов, которые помогут обезопасить себя от обмана производителей.

Главные тренды



Самые актуальные пальто сегодня – удлиненные модели оверсайз с полноразмерным рукавом. К ним относятся не первый сезон находящиеся на пике моды пальто-халаты, стильные пальто со спущенным плечом, удлиненные пальто-коконы.

"Игры с дешевыми пальто заканчиваются – их место активно занимают дубленки и "куртки лыжника". А пальто перемещается на свое привычное место – красивого статусного предмета одежды. Оверсайз стал фаворитом неслучайно, ведь чем больше поверхность, тем роскошнее выглядят дорогие пальтовые ткани. К тому же пальто – это все-таки не платье. У него другая эстетика, это игра объемами. Было бы ошибкой думать, что "оверсайз" равнозначен "мешкообразности". Наоборот, он как раз хорош тем, что вы можете и подчеркнуть достоинства, и скрыть недостатки, и моделировать стилистику образа по своему усмотрению", – рассказывает София Жарова.

"Оверсайз" стал фаворитом неслучайно, ведь чем больше поверхность, тем роскошнее выглядят дорогие пальтовые ткани



Если вы обладательница тонкой талии и хотите создать женственный силуэт, выберите пальто-халат и просто плотно завяжите пояс. Получатся идеальные "песочные часы", а талия будет казаться еще тоньше на фоне свободы в плечах и бедрах. Хотите более андрогинный силуэт "слим"? Максимально запахните пальто, но не затягивайте пояс туго – и вы увидите, как "вытянется" фигура.

Если хотите добавить чувственности "ангелоподобной" фигуре, обратите внимание на силуэт "кокон" или "овал". Благодаря природным сферическим линиям он красив и женственен сам по себе и не требует подчеркивания талии. Между прочим, Диор после победы new look увлекся именно такими силуэтами, считая, что новое слово – за ними.

Пальто со спущенным плечом выглядят очень современно и ассоциируются с расслабленным интеллектуальным шиком. Именно они отвечают сегодня за силуэт Y, столь любимый Ивом Сен-Лораном. К тому же такое пальто невероятно практично – у него низкая пройма, которая позволяет надеть его на любое платье, жакет или джемпер, независимо от объема, и не чувствовать дискомфорт.

Что касается воротников, то самый актуальный в этом сезоне – английский, причем и в классическом "пиджачном", и в объемном вариантах. Он архитектурно обыгрывает лиф, а в поднятом виде невероятно эффектно смотрится и отлично защищает от ветра. Если шея у вас недлинная или верх тяжеловат – просто берите изделие с более глубоким вырезом.

Еще одна явная тенденция сегодня – клетка, которую в нашей стране незаслуженно недолюбливают. Считается, что она полнит или вызывает сходство с Шерлоком Холмсом. Но опасность скорее подстерегает любительниц брюк и юбок в клетку – пропорции этих вещей стремятся к квадрату. "В удлиненных пальто этот эффект практически нивелируется. А Шерлок давно переоделся в черный "белстафф" с красной петлицей, так что пора отбросить стереотипы. Пальто в клетку – это один из самых эффектных способов выделиться из толпы и куда более разумный, чем покупка светлого пальто на московскую осень", – считает дизайнер.

Игра цвета



Если вы ищете повседневное пальто – остановите выбор на спокойных цветах. Черный или глубокий серый – идеальны. Черный всегда в моде, подходит ко всему, немаркий и стройнит. Если боитесь, что будете выглядеть мрачно – обратите внимание на изделие без воротника. Такое хорошо комбинировать с шарфами, палантинами и снудами, а вы свободны в выборе любого самого смелого цвета, ведь с черным сочетаются практически все.

Серые пальто обладают всеми достоинствами черных, плюс на них не так заметны светлые ворсинки, и не придется постоянно чистить ткань от пушинок шарфа или шерсти кота. В качестве основного может быть и цветное пальто, но при выборе обратите внимание на глубокие тона сложных оттенков.

Будьте осторожны с насыщенным коричневым – он может не только полнить, но и добавлять несколько лет

Темный баклажан, винный, индиго, болотный или бутылочный не перегружают образ, хорошо комбинируются и не утомляют так, как основные цвета вроде красного или зеленого. Хороши также рыжие и оттенки верблюжьей шерсти, но будьте осторожны с насыщенным коричневым – он может не только полнить, но и добавлять несколько лет возраста.

Как определиться с выбором



Не бойтесь покупать длинное пальто. Оно теплее, более универсальное и смотрится очень актуально. Вопреки расхожему мнению, такие модели лучше комбинируются с разными стилями одежды. Если вы предпочитаете обувь без каблука и переживаете, как будете выглядеть в длинном, выбирайте изделие до середины икры или чуть выше. Оно отлично сочетается и с джинсами-ботинками-кроссовками, с платьями, юбками, сапогами, и совсем не будет "прибивать" фигуру к земле.

"Качество кроя и ткани в пальто, пожалуй, важнее, чем в какой-либо другой одежде. Во-первых, пальто менее декоративны, а значит не получится отвлечь внимание от дефектов с помощью вышивки или аппликации. Во-вторых, они подвергаются большим нагрузкам, ведь носить пальто вы будете в не самую лучшую погоду", – предупреждает Жарова.

Пальтовая ткань должна быть приятна и по виду, и на ощупь. Чтобы проверить качество материала без ворса, слегка потрите его в незаметном месте, как будто застирываете пятно. На ткани, склонной к образованию катышков, они появляются почти сразу. Если во время "теста" катышки не образуются – отлично. Если все-таки появились – посмотрите, легко ли они снимаются. Если да, то, в общем-то, это тоже допустимое качество для шерстяных вещей.

Плохо, когда образуются плотные катышки, которые трудно удаляются или "тащат" за собой волокна ткани – такое пальто быстро обретет недостойный вид

Чтобы проверить ворсовую ткань, слегка сожмите ее, присобрав, в руке, а потом разгладьте. Если заломы ворса уходят – значит, все в порядке, и вы без труда сможете ухаживать за таким изделием с помощью велюровой щетки для одежды. Если нет – велик риск, что пальто быстро потеряет вид, а вернуть его будет либо сложно, либо вовсе невозможно.

Обращайте внимание на состав – мы живем в эпоху, когда ткани из шерсти с синтетическими добавками стали более распространенными, чем натуральные. Не страшно, если в составе есть небольшое количество полиэстера (в пределах 20%) – это добавляет ткани носкости. А вот акрил в составе должен насторожить. Этот синтетический заменитель шерсти ощутимо "холоднее" и очень склонен к "скатыванию".

Как раскрыть обман производителей

К сожалению, иногда недобросовестные производители указывают меньший процент синтетических добавок или не указывают вовсе. Есть пара простых и проверенных способов обезопасить себя от обмана. Если вы только выбираете ткань на пальто или у вас есть образец материала, но вы не уверены в составе – можете подпалить край зажигалкой. Шерсть не плавится и пахнет паленым волосом. Если нет такой возможности, то можно попробовать определить наличие синтетики на ощупь. Здесь есть свои секреты: если потереть между пальцами ткань с добавкой, то можно ощутить характерный "скрип". Сравните дома шерстяную и синтетическую ткани и вы поймете, о чем речь.

Пальто на вес золота

Мечта любой модницы – кашемировое пальто. В обиходе таковыми называют не только изделия из 100-процентного кашемира, но и из высококачественной шерсти с добавкой кашемира, и это, в общем, неплохо. Шерсть состоит из остевых волос и подшерстка, и обычно, когда говорят "шерсть", имеют в виду овечью. А кашемир – это тончайшие волокна только подшерстка кашмирских коз, которые вычесываются из шкуры специальным образом.

Дешевый кашемир, как и дешевый шелк, не стоит внимания – он не будет обладать теми свойствами, за которые мы его так любим

При общих равных кашемир – более ценное волокно, но помните: в нем очень важно качество сырья и выделки. Дешевый кашемир, как и дешевый шелк, не стоит вашего внимания – он не будет обладать теми свойствами, за которые мы его так любим. Поэтому, если вы не планируете потратить на пальто более 100 тысяч рублей, лучше обратить внимание на модель из шерсти с добавкой кашемира. В этом случае можно позволить себе ткань более высокого уровня, которая будет и мягкой, и красивой, и ноской.

Вообще, кроме овечьей шерсти и кашемира, вариантов сырья для пальтовых тканей существует огромное множество: лама, альпака, викунья, ангора, верблюд, мохер. Перечислять можно долго, и все это – шерсть, к которой применимы общие критерии оценки качества.

Скрытая роскошь

Натуральность подклада – еще один важный момент. Для дорогих пальто лучше всего подклад из вискозы. Такая ткань прекрасно дышит и, что самое важное, не накапливает статическое электричество. Это хороший бонус, ведь наэлектризованность одежды и волос убивает элегантность.

Что касается кроя, тот тут самое важное – примерка. "Пальто на плечиках и пальто на фигуре – две очень разные вещи. Сколько раз я слышала "Мне такой крой не пойдет", а потом наблюдала восторг и удивление, если девушка все же решилась на примерку. Отбросьте предрассудки и неудачный опыт: вам не подошли "такая" длина, "такой" рукав, "такой" воротник и "такой" цвет того конкретного пальто", – говорит София Жарова.

Вискоза не накапливает статическое электричество. Это хороший бонус, ведь наэлектризованность одежды и волос убивает элегантность



По утверждению дизайнера, лекала у всех производителей разные, и даже если внешне пальто кажутся идентичными, сидеть они могут абсолютно по-разному. При удачных, подходящих именно вам, лекалах пальто будет смотреться хорошо, и часто даже независимо от фасона. И вы сможете позволить себе и рукав реглан при широких плечах, и длинное изделие при небольшом росте. "От примерки стоит отказаться, только если не нравится качество ткани. Ведь даже если не сразу приглянулся цвет пальто, на вас он может заиграть другими красками. Дайте шанс ему и себе", - советует она.