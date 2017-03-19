В США умер создатель рок-н-ролла Чак Берри
Сообщается, что Чак Берри перестал реагировать на происходящее 18 марта, передает РИА Новости. На место происшествия прибыла полиция, которая оказала мужчине первую помощь. Однако спасти его не удалось. О том, что именно стало причиной смерти 90-летнего музыканта, не сообщается.
Семья Чака Берри просила сохранять право на приватность в период скорби. Отметим, зачастую после смерти знаменитостей их дома становятся своеобразными центрами паломничества для фанатов. Число же поклонников таланта легенды рок-н-ролла исчисляется миллионами человек, которые живут по всему миру.
Отметим, Чак Берри является одним из основоположников жанра. Его зачастую называют отцом рок-н-ролла. Свой творческий путь музыкант начал в 1955 году с записи сингла Maybellene. Благодаря своему новаторству – сочетанию стилистики кантри и напору ритм-энд-блюза – композиция моментально заняла первое место в американском хит-параде.
Последующие песни Чака Берри оказались столь же успешными и превратились в своеобразный стандарт. Их до сих пор исполняют рок-музыканты по всему миру, даже спустя полвека эти музыкальные приемы не утратили своей актуальности.
В Сети люди вспоминают Чака Берри и делятся своими воспоминаниями, связанными с его музыкой. Для многих он прочно ассоциируется с молодостью и вечеринками. Ну а совсем молодое поколение только знакомится с классикой рок-н-ролла.
Я был уверен, что дед чак меня (и нас всех) переживёт, но вот нет. Рэст ин пис�� pic.twitter.com/kP8EFD1Ybx— korowin (@korowin69) 19 марта 2017 г.
Ушел из жизни Чак Берри — человек-легенда, один из пионеров рок-н-ролла. Он придумал основные гитарные ходы в этой музыке. Ему было 90 лет. pic.twitter.com/Iy7Hqtp4xS— Исторические Фото (@HistoryFoto) 19 марта 2017 г.
Умер Чак Берри. Из создателей рок-н-ролла в живых теперь нет никого. Но остались песни. Они - лучшая память!— Stanislav Koltunov (@StasKoltunov) 19 марта 2017 г.
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