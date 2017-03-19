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Lifestyle

В США умер создатель рок-н-ролла Чак Берри

Чак Берри. Фото: Francois Durand/Getty Images
На 91-м году жизни в собственном доме в округе Сент-Чарльз в штате Миссури умер легендарный музыкант Чак Берри. Семья создателя рок-н-ролла просит у всех поклонников таланта исполнителя помнить о праве на приватность в период скорби.
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Сообщается, что Чак Берри перестал реагировать на происходящее 18 марта, передает РИА Новости. На место происшествия прибыла полиция, которая оказала мужчине первую помощь. Однако спасти его не удалось. О том, что именно стало причиной смерти 90-летнего музыканта, не сообщается.

Семья Чака Берри просила сохранять право на приватность в период скорби. Отметим, зачастую после смерти знаменитостей их дома становятся своеобразными центрами паломничества для фанатов. Число же поклонников таланта легенды рок-н-ролла исчисляется миллионами человек, которые живут по всему миру.

Отметим, Чак Берри является одним из основоположников жанра. Его зачастую называют отцом рок-н-ролла. Свой творческий путь музыкант начал в 1955 году с записи сингла Maybellene. Благодаря своему новаторству – сочетанию стилистики кантри и напору ритм-энд-блюза – композиция моментально заняла первое место в американском хит-параде.

Последующие песни Чака Берри оказались столь же успешными и превратились в своеобразный стандарт. Их до сих пор исполняют рок-музыканты по всему миру, даже спустя полвека эти музыкальные приемы не утратили своей актуальности.

В Сети люди вспоминают Чака Берри и делятся своими воспоминаниями, связанными с его музыкой. Для многих он прочно ассоциируется с молодостью и вечеринками. Ну а совсем молодое поколение только знакомится с классикой рок-н-ролла.

Автор: Геннадий Куприянов19 марта 2017, 12:12

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