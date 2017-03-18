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Lifestyle

Модой займутся роботы

Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week
На Mercedes-Benz Fashion Week рассказали о будущем индустрии. Нас ждет много удивительного.
прочитано 362 раза

Mercedes-Benz Fashion Week – это не только дефиле, презентации и светские рауты. Это еще и лаборатория, площадка по обмену мнениями. Дважды в год эксперты собираются здесь, чтобы обсудить будущее моды.

На конференции Fashion futurum, которая состоялась в рамках нынешней Недели, было немало интересного. Например, Карим Рашид, дизайнер из США, рассказал: "Мода сейчас – это ни в коем случае не эстетические штампы, это новизна и функциональность. Необходимо приспосабливаться к новой среде, работать с интернет-технологиями, 3D-печатью и другим прогрессивным инструментарием. Для дизайнера важно задаться вопросом, какова его задача как творца. Ответ на него поможет найти свой стиль, который будет воспринят целевой аудиторией". 

Сегодня, по словам специалистов, наиболее активно продажи одежды, в том числе и в люксовом сегменте, растут в интернете. Поэтому перед производителями и продавцами стоят новые задачи. Помочь в их реализации вполне могут невиданные прежде технологии, которые были представлены в рамках Fashion futurum .

Среди самых интересных можно выделить Style Counsel – приложение, имеющее функции онлайн-стилиста. Оно позволяет получать отзывы на ваш образ в любое время суток. Нужно сделать селфи и задать вопрос, например: купить ли это платье? И блогеры со всего мира помогут определиться с покупкой или придумают новый "лук". Bundlesapp – это умный бот-ассистент по шопингу в мессенджере. Просто вводишь запрос, а персональный бот подбирает подходящие вещи: по модели, цвету, размеру и ценовой категории. В ответ присылает фото вещи вместе со ссылкой на сайт, на котором можно ее купить. 

18 марта 2017, 11:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах

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