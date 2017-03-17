Оперная дива оголилась для откровенной фотосессии

Звезда Большого театра Светлана Касьян снялась в эротической фотосессии. Свои прелести оперная певица показала на страницах мужского журнала.

Девушка появится на страницах юбилейного номера журнала Maxim "15 лет в России". Светлана стала одной из героинь апрельского выпуска.

Горячие снимки 32-летней оперной дивы в прозрачном нижнем белье занимают аж три разворота юбилейного выпуска, сообщает Life.ru. Участие в откровенной фотосессии Касьян объяснила желанием привлечь интерес читателя к опере.

"У меня задача привлечь интерес к опере. И, может, теперь ваш читатель вместо примитивных напевов некоторых эстрадных исполнителей захочет послушать что-то классическое", – поделилась певица. Судя по всему, ей это удастся.

Публикация от Asia (@asiawanders) Мар 17 2017 в 5:55 PDT

Светлана Касьян – российская оперная певица (сопрано) езидского происхождения. Родилась 24 июля 1984 года в Батуми. В 2011 году выиграла первую премию Пятого международного конкурса вокалистов в городе Нинбо (Китай).

В том же году спела заглавную партию в опере Джакомо Пуччини "Тоска" в Екатеринбургском оперном театре. В это же время была названа журналистами "самым многообещающим голосом мира".

⭐️ Публикация от Asia (@asiawanders) Мар 17 2017 в 5:53 PDT

Певица работала с такими дирижерами, как Кент Нагано, Джанандреа Нозеда, Павел Коган, Владимир Федосеев и другие. Агентом Касьян является один из самых известных людей в мировом оперном бизнесе, англичанин Марк Хилдроу.