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Lifestyle

Умер нобелевский лауреат по литературе Дерек Уолкотт

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На 88 году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по литературе, карибский поэт Дерек Уолкотт. Он умер в своем доме в Сент-Люсии, передает "Газета.ru".

Уолкотт получил Нобелевскую премию в 1992 году. Он считается одним из величайших авторов второй половины ХХ века.

17 марта 2017, 19:50

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