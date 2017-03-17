Умер нобелевский лауреат по литературе Дерек Уолкотт

На 88 году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по литературе, карибский поэт Дерек Уолкотт. Он умер в своем доме в Сент-Люсии, передает "Газета.ru".
Уолкотт получил Нобелевскую премию в 1992 году. Он считается одним из величайших авторов второй половины ХХ века.
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