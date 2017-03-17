Больной туберкулезом рокер умер у себя дома

Известный рокер Константин Ступин скончался после продолжительной болезни. По информации открытых источников, последние годы музыкант страдал открытой формой туберкулеза.

Как сообщает агентство городских новостей "Москва", в окружении Ступина заявили, что его смерть наступила вовсе не от туберкулеза. "Речь идет о другой болезни", – отметил источник издания. Несмотря на тяжелую форму туберкулеза и наличие других заболеваний, Константин скончался не в больнице, а у себя дома в городе Орле.

Константин Ступин регулярно выступал в качестве вокалиста орловской группы "Ночная трость", а также записал более 200 композиций собственного сочинения. "Кроме музыки Константин ничего не умел, а потому ему приходилось воровать", – написано на официальном сайте рокера. Как сообщает Газета.ru, за свою жизнь Ступин действительно два раза сидел в тюрьме – за хранение наркотических средств и за кражу автомобилей.

Слава пришла к Константину после того, как в сети был опубликован видеоролик "Ты втираешь мне какую-то дичь", ставший впоследствии мемом. Благодаря вирусному распространению видео во всех социальных сетях, популярным стало и творчество Константина. У музыканта появились настоящие поклонники и фан-группы в социальных сетях.

Ранее СМИ не раз сообщали, что из-за своего маргинального образа жизни Ступин страдает не только открытой формой туберкулеза, но и рядом других серьезнейших заболеваний. Близкие друзья музыканта отказались назвать реальную причину его смерти, а также не пожелали отвечать на вопросы о дате и месте прощания.