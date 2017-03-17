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Lifestyle

Белорусские музыканты отказались выступать в России

Группа Naviband. Фото: vk.com/navi_band
Популярная фолк-группа Naviband представит Белоруссию на конкурсе "Евровидение-2017". Организаторы московской вечеринки в Vegas City Hall пригласили музыкантов принять участие в концерте, но те решительно отказались.

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Как сообщает Life.ru, ранее белорусские музыканты всегда присутствовали на вечеринке, посвященной предстоящему конкурсу "Евровидение". Об отказе участников Naviband ехать в Москву рассказал один из ответственных за мероприятие Игорь Мельников.

"Тогда белорусы сами нам написали, мол, зовите – приедем. А через месяц неожиданно пропали и сейчас сообщили, что не смогут из-за плотного графика. Однако мы знаем, что они приезжали на национальный отбор Украины, также поедут в Голландию и в другие страны. Мы спрашивали их о причинах и в итоге добились ответа", – цитирует издание обескураженного организатора. Ответ, к слову, оказался более чем загадочным. "Так было решено", – коротко написали музыканты Мельникову.

Концерт группы Naviband в Минске. Источник: vk.com

Разумеется, многие СМИ уже предположили, что причина столь странного поведения белорусов – в обострении политических взаимоотношений между Минском и Москвой. Также известно, что музыканты уже не первый год сотрудничают и дружат с победительницей прошлогоднего "Евровидения" украинской певицей Джамалой.

На грядущем конкурсе коллектив выступит с композицией "Гiсторыя майго жыцця" ("История моей жизни"). Фолк-группа была основана в 2013 году пятью минскими музыкантами. За последние несколько лет Naviband завоевала искреннюю любовь не только у меломанов из Белоруссии, но и на всей территории СНГ. За время существования коллектива ребята выпустили три альбома и записали четыре оригинальных сингла.

Автор: Андрей Петрунян17 марта 2017, 13:54

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