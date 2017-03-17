Звезда "Людей Икс" серьезно больна

Известный британский актер Патрик Стюарт признался, что в последние годы он ежедневно употребляет медицинскую марихуану. Так он вынужден бороться с артритом.

В это сложно поверить, но исполнителю роли капитана Жан-Люка Пикара из "Звездного пути" в этом году исполняется уже 77 лет. Однако Стюарт даже не думает о заслуженном отдыхе, продолжая активно сниматься в кино. Совсем недавно состоялась мировая премьера фильма "Логан", в котором актер в очередной раз выступил в роли профессора Икс.

В интервью изданию NME артист признался, что испытывает некоторые проблемы со здоровьем. "Лекарства на основе конопли облегчают боль и помогают мне хоть как-то заснуть", – сказал он. По словам Патрика, диагноз "ревматоидный артрит обеих рук" ему был поставлен еще два года назад. Тогда же врачи прописали ему лекарства, имеющие в своем составе производные конопли.

Ревматоидным артритом чаще всего страдают пациенты старше 60 лет. Как правило, лечение этой болезни сводится к облегчению болезненных ощущений посредством приема сильных медикаментов, а также препятствию дальнейшего поражения суставных тканей.

Несмотря на достаточно серьезное заболевание, сразу по окончании съемок "Логана" Стюарт подписал новый контракт. На этот раз ему предстоит озвучить одного из героев в новой мультипликационной ленте "Смайлики". Кроме того, в начале марта актер заявил, что в самом ближайшем будущем он намерен получить гражданство США. "Я бы хотел на законных основаниях выступать против политики Дональда Трампа!" – заявил актер.