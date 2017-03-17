Актер из "Друзей" избил премьер-министра

Гостем последнего выпуска популярного в Америке шоу Джимии Киммела стал Мэттью Перри. Исполнитель роли Чендлера Бинга неожиданно признался, что в детстве постоянно дрался с нынешним премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как выяснилось, Перри и знаменитый политик учились в одной школе. "Мы вместе с моим школьным товарищем Крисом Мюрреем постоянно избивали Джастина Трюдо. Здесь, конечно, нечем гордиться. Думаю, все это было из зависти. К пятому классу Джастин не раз побеждал в спортивных соревнованиях, а мы с Крисом ничего не добились", – откровенно признался актер, беседуя с Джимми Киммелом.

Мэттью заявил, что был отнюдь не конфликтным ребенком, просто "очень и очень глупым". Актер предположил, что если бы не эти драки – Трюдо так никогда и не стал бы известным политиком. "По-моему, он сказал: я буду выше этого и стану премьер-министром", – цитирует его Газета.ru.

Конечно, Перри и его друзья знали, что отец Джастина – сын премьер-министра Канады Пьера Трюдо. "Он был единственным ребенком в школе, которого мы могли позволить себе побить. Других не трогали!"– заявил актер.

Как канадский политик отреагировал на откровенное интервью бывшего одноклассника – пока неизвестно. Никаких комментариев СМИ Трюдо пока не дал.