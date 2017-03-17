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Lifestyle

Главные события Москвы с 17 по 23 марта 2017 года

Фото: GLOBAL LOOK press\Konstantin Kokoshkin
Грядущие семь дней обещают стать праздником для меломанов. Здесь вам и русский рок в лице групп "Сплин" и "Би-2", и электронщина от Армина ван Бюрена, и праздничный концерт шоу "Голос". Ну а "тяжелую артиллерию" подкатит группа Rammstein, презентовав полнометражный концертный кинопроект. Повинуясь доброй традиции, Dni.Ru рассказывают о самых интересных событиях недели.
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17 марта, пятница

В Малом зале Государственного Кремлевского дворца покажут шоу "В ритме фламенко" с участием популярного испанского танцора Адриана Санчеса. Темпераментный танец – сама суть испанской души, и Адриан Санчес говорит об этом так: "Танец означает выражение всех чувств и переживаний души с помощью тела... Танцевать – значит уметь выразить себя через движение, в четком шаге, взгляде, через сердце..." Организаторы подготовили атмосферное шоу и подарки, в фойе гостей ждут разнообразные мастер-классы. А каждого зрителя с красным элементом в одежде ждет подарок от студии макияжа.

В Crocus City Hall выйдет на сцену группа "Сплин" с концертной программой "Ключ к шифру". Как говорят создатели пластинки, это 55 минут музыки и текста, где небесный хор воспевает жизнь городских окраин, где переплетаются судьбы людей и китов, где лучше без гроша на родине, чем с грошом на чужбине. Фронтмен группы Александр Васильев рассказывает, что каждая песня - это зашифрованное сообщение. Посторонний человек ничего не поймет. Но тот, кому эти песни понравятся и запомнятся, должен знать, что и у него есть ключ к шифру.

Армин ван Бюрен. Фото: GLOBAL LOOK press

В "Олимпийском" пройдет концерт Армина ван Бюрена в рамках его мирового тура в поддержку шестого студийного альбома Embrace. В записи пластинки приняли участие мировые звезды. Шоу порадует не только музыкой, но и танцевальными постановками и визуальными эффектами.

В Светлановском зале Московского международного дома музыки выступит Нино Катамадзе & Insight. Концерты пройдут 17 и 18 марта в сопровождении оркестра под руководством дирижера Николоза Рачвели. Гости услышат полюбившиеся композиции в симфонической аранжировке. Музыканты подготовили весеннюю программу, которая отразит название концерта – Spring Beauty. 

В театре "Кураж" покажут детский интерактивный спектакль "Краски". По сюжету в мастерской художника произошло чудо, и его краски вдруг ожили. Теперь он вместе с детьми собирается написать не просто картину, а живую сказку. Да только вот краски перессорились, пытаясь доказать свое превосходство друг над другом. Художнику и детям предстоит сообща решить эту проблему и создать шедевр. К слову, в 2015 году спектакль "Краски" театра "Кураж" представил Россию на Международном фестивале искусств "ФРИНДЖ" в Великобритании, получив множество положительных отзывов.

18 марта, суббота

Фрагмент картины Клода Моне "Женщины в саду". Фото: общественное достояние

В Центре дизайна Artplay откроется мультимедийная выставка "От Моне до Малевича. Великие модернисты". Мероприятие приурочено к 100-летию со дня смерти Эдгара Дега, публике будут представлены работы 16 самых значимых представителей эпохи модернизма: Клода Моне, Винсента Ван Гога, Эдгара Дега, Анри Руссо, Поля Гогена, Анри Тулуз-Лотрека, Пьера Огюста Ренуара, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Хуана Гриса, Поля Клее, Эдварда Мунка, Василия Кандинского и Казимира Малевича – в общей сложности порядка 5000 работ из 20 музеев мира. Кроме того, Artplay станет и образовательной площадкой: по понедельникам здесь будет проходить акция "Урок на выставке" с бесплатным входом для всех школьников.

В Crocus City Hall покажут шоу "Света и Тьмы" под названием "История одного человека". Действо просто разрывает границы между реальностью и сказкой, когда глаза не могут поверить в возможности человеческого тела, будто бы перед зрителями выступают волшебники и маги. Примечательно, что артисты, которые покорили Европу и множество других уголков мира, – простые парни из Сибири, которые сумели создать невероятное шоу.

Дельфин. Фото: vk.com/dolphinmusic Юлия Смоляр

В клубе RED уникальный и неповторимый Дельфин представит новую концертную программу. Это шоу, где большую роль играют атмосферные видеоряд и свет. Упор световых и видеоинсталляций сделан в пользу геометрической визуализации. Помимо знаменитых хитов, будут звучать также песни с недавно вышедшего альбома "Она".

19 марта, воскресенье

В Московском мультимедиа артмузее МАММ пройдет public talk с фотографом Игорем Верещагиным, музыкантом Гариком Сукачевым и актером Михаилом Ефремовым. Гости смогут поучаствовать в беседе, а также увидеть масштабную ретроспективу снимков Игоря Верещагина, снимавшего великих музыкантов: The Rolling Stones, Игги Попа, Элиса Куппера, Пола Маккартни, Роберта Планта и других. Гарик Сукачев говорит: "Я могу сфотографировать, кто угодно может сфотографировать – и этот кадр даже может неплохо получиться. Но настоящий художник щелкает затвором фотоаппарата так и в такой момент, что получается произведение искусства. Это несомненно относится к Игорю Верещагину". 

В "Известия Hal" даст большой сольный концерт под названием "Это же я" певица МакSим. Артистка отмечает десятилетие творческой деятельности. Помимо новых песен со свежего альбома "Хорошо" и нового хита "Штампы", МакSим исполнит лучшие композиции прошлых лет: "Мой рай", "Нежность", "Не отдам", "Научусь летать" и "Знаешь ли ты".

На сцену клуба RED выйдет сумасбродная уральская четверка 2rbina 2rista, чьи песни с годами становятся злее, пошлее и свирепее, а музыка – тяжелее. Артисты пообещали взорвать зал, а затем станцевать джигу-дрыгу в образовавшейся воронке. На концерте можно будет услышать новые песни, которые войдут в шестой альбом группы, а также старые хиты.

20 марта, понедельник

В Государственном кремлевском дворце популярный телепроект "Голос" отметит пятилетие. Выступят наставники проекта Дима Билан, Григорий Лепс, Александр Градский, Пелагея, Баста и другие, а также победители и финалисты всех сезонов -  Гела Гуралиа, Антон Беляев (Therr Maitz), иеромонах Фотий, Сергей Волчков, Александра Воробьева, Дарья Антонюк, Дина Гарипова, Шарип Умханов и другие, а также участники и победители шоу "Голос.Дети". Ведущим вечера станет Дмитрий Нагиев.

21 марта, вторник

Валентин Юдашкин. Фото: GLOBAL LOOK press

В Гостином дворе пройдет 37-я "Неделя моды в Москве. Сделано в России", которая проводится Ассоциацией высокой моды и Прет-а-порте при поддержке Минпромторга России. Открытием станет показ российского кутюрье Валентина Юдашкина. Затем заслуженные хедлайнеры расскажут о своем видении будущего осенне-зимнего сезона: Erica Zaionts, Liza Romanuk, Sergey Sysoev, Elena Teplitskaya, Eleonora Amosova, Elena Shipilova, Olga Kunitsyna, Ekaterina Romanova, Dora Blank и другие. В рамках международного блока Недели моды состоятся фешен-шоу участников из разных стран: Annette Hoffmann (Германия), Lа Redoute (Франция), Apti Eziev (Беларусь). Заключительным аккордом станет показ Victoria Andreyanova, которая представит свою коллекцию prêt-à-porter fall-winter – 2018 в европейском стиле. Показы пройдут с 21 по 26 марта.

Вот уже третий год подряд Москва присоединяется к глобальному фестивалю Goût de France/Good France. В этот вторник  2000 шеф-поваров представят в 2 000 ресторанах в 150 странах на 5 континентах специальные меню, посвященные французской кухне. Акция организована Министерством иностранных дел и международного развития и шеф-поваром Аленом Дюкасом. В основе идеи лежит предложение Огюста Эскофье, который с 1912 году начал проводить так называемые "эпикурейские ужины", которые предполагали одновременную подачу одного меню в разных городах мира и для большого количества приглашенных. В столице поддержат начинание и присоединятся ко всемирной акции 12 ресторанов, в которых к фестивалю разработали специальное меню, посвященное французской гастрономии. 

В театре "Русская песня" легендарная пара фигуристов Наталья Бестемьянова и Андрей Букин отпразднуют 40-летие совместной спортивной и творческой карьеры. Мероприятие начнется с презентации двух фотоэкспозиций, приготовленных специально к юбилею, где будут показаны уникальные архивные кадры, сделанные в разные годы фотографами издательского дома "Советский спорт". Снимки продемонстрируют моменты из жизни олимпийских чемпионов. А серия работ фотографа Антона Левдикова "Пара с Олимпа" представит публике кадры, на которых Наталья и Андрей запечатлены в их юбилейный год. Поздравить знаменитую пару придут такие выдающиеся деятели спорта и артисты, как Татьяна Тарасова, Надежда Бабкина, Ирина Слуцкая, Ирина Роднина, Оксана Пушкина, Алексей, Татьяна Навка и многие другие. Также выступит коллектив театра "Русская песня" "Славяне", а также академический большой концертный оркестр имени Юрия Силантьева.

22 марта, среда

В Крокус Сити Холле выступит Кэнди Далфер – саксофонистка из Нидерландов, которая не только мастерски владеет своим музыкальным инструментов, но и обладает весьма привлекательной внешностью. Она играет фанк, лаунж, трип-хопа и эмбиента, но при этом еще и прекрасно поет. Ее записи продаются по всему миру многомилионными тиражами, в числе  звезд, с которыми она сотрудничала, значатся такие имена, Бейонсе, "Black Eyed Peas", Вэн Моррисон, Дэйв Стюарт, Sheila E., Лайонел Ричи, "Pink Floyd", Чака Хан, Арета Франклин и многие другие. Сейчас артистка катается по планете в поддержку своего нового альбома "Together", собирая восторженные отзывы критиков. Можно не сомневаться, что лучшие хиты Кэнди прозвучат и в Москве.

Фото: пресс-служба "Picasso: Dentro y Fuera"

В Театральном зале ММДМ покажут один  фламенко-спектакль "Picasso: Dentro y Fuera" ("Пикассо: Снаружи и Внутри"). Действо соединило в себе различные виды искусств: музыку, танец, живопись. Казалось бы, что может объединять картины Пикассо и фламенко? Артисты вместе со зрителями совершат захватывающее путешествие в мир образов Пикассо и встретятся с его такими его шедеврами, как "Авиньонские девушки", "Герника", "Голубая комната", "Влюбленные на улице" и другие. Здесь каждая из этих картин преобразится благодаря ритмам и формам фламенко.

23 марта, четверг

Коллектив Mgzavrebiband. Фото: vk.com/mgzavrebiband

В Yotaspace выступит популярный грузинский коллектив Mgzavrebi, что в переводе означает "путники". Композиции группы – это красивые и солнечные песни, с выразительной колоритной мелодикой, когда музыканты делятся своим внутренним миром с публикой. На выступлениях Mgzavrebi рушатся все границы: будь то языковые, географические или политические. Зрители в зале в мгновение ока превращаются в старых добрых друзей и долгожданных гостей.

В Государственном Кремлевском Дворце популярная рок-группа "Би-2" выступит в сопровождении симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". Группа исполнит около 30 композиций, как известные хиты, так и новые песни. Специальными гостями вечера станут Ренарс Кауперс (группа Brainstorm) и Тина Кузнецова. Концерты пройдут 23 и 24 марта.

На киноэкраны выходит фантастический триллер "Живое". Группа исследователей-космонавтов находят жизнь на Марсе, но только вот это открытие оборачивается совершенно неожиданными последствиями.

Легендарная немецкая группа Rammstein представит публике полнометражный концертный арт-проект "Rammstein: Paris!". Данное творение нашло путь в жизнь при передовых звуковых и визуальных технологических инноваций. Создатели говорят, что "Rammstein: Paris!" – это праздник для всех органов чувств, где царит темная и захватывающая, полная противоречий сказка.

Автор: Игорь Ставцев17 марта 2017, 09:52

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