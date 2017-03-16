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Лучшие фильмы 1990-ых

Кадр из фильма "Игра"
Журнал Little White Lies опубликовал рейтинг лучших 100 фильмов, вышедших в 90-ых годах прошлого столетия. Какие картины стали самыми лучшими?
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"Хорошая работа" (1999, режиссер Клер Дени)

Впечатляющий своей реалистичностью фильм легендарного Клера Дени захватит вас с первой минуты просмотра. Секрет бешеного успеха кинодрамы прост: она была основана на реальных событиях.

Кадр из фильма "Хорошая работа"

"Конец долго дня" (1992, режиссер Теренс Дэвис)

Еще один автобиографичный и до боли реалистичный фильм. "Конец долгого дня" погружает в самое сердце послевоенного Ливерпуля, рассказывая о жизни его жителей, их тайных мечтах, страхах и жизненных неурядицах.

Кадр из фильма "Конец долгого дня"

"Яркий  летний день" (1991, режиисер Эдвард Янг)

Похоже, что в редакции Little White Lies собрались одни любители кинодрам! Правда, "Яркий летний день" Эдварда Янга волшебным образом сочетает в себе мелодраму, комедию и криминал. Этот фильм о жизни тайбейских подростков не на шутку восхитил жюри Каннского кинофестиваля в 1992 году.

Кадр из фильма "Яркий летний день"

"Спасение" (1995, режиссер Тодд Хейнс)

Жизнь успешной американки Кэрол Уайт неожиданно начинает лететь под откос. У молодой женщины прогрессирует заболевание, которое не в силах вылечить даже лучшие доктора. Несомненно, Тодд Хейнс – один из лучших режиссеров нашего времени и превосходный мастер киношных интриг.

Кадр из фильма "Спасение"

"Странные дни" (1995, режиссер Кэтрин Бигелоу)

Конечно, творения Кэтрин Бигелоу не нуждаются в отдельном представлении. Фантастический триллер "Странные дни" долгие годы являлся настоящей классикой для всех фильмов подобного жанра.

"Игра"  (1997, режиссер Дэвид Финчер)

После 1995 года мелодрамы в кинопрокате отошли на второй план, уступив место фантастике. Приключенческий фильм Дэвида Финчера лишнее тому подтверждение. Более 110 миллионов долларов прибыли, номинация на премию "Сатурн" в категории "Лучший приключенческий фильм" и мировое признание режиссера. Вы еще не смотрели один из самых ярких фильмов с Майклом Дугласом в главной роли? Самое время это исправить.

"Звездный десант" (1997, режиссер Пол Верховен)

Один из лучших фантастических фильмов XX века снял, конечно же, Пол Верховен. "Звездный десант" был номинирован на "Оскар" за лучшие спецэффекты, получил премию "Сатурн" за дизайн костюмов, а также стал лидером мирового проката.

Автор: Андрей Петрунян16 марта 2017, 19:53

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