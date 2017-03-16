Страшная судьба актрисы Валентины Караваевой

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Mercedes-Benz Fashion Week. Online

Самое читаемое

Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
Макаревич грязно выругался из-за Самойловой
Последние минуты жизни сына Разина попали на видео
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
партнеры
Воскресенье 19 марта
Лента новостей
12:56
Российские подводники принимают поздравления
12:28
82-летняя Софи Лорен потрясла москвичей своим видом
11:41
В Ставрополье полицейские гонялись за умирающим водителем BMW
11:33
Хоккеист забросил шайбу болельщику в лицо (видео)
11:20
Порошенко оставили без миллиарда от МВФ
11:07
Юный фаворит Волочковой запал на Бузову
10:59
США отправили в космос военный спутник
10:20
Трамп рассказал об отношении к Путину
10:07
В Дагестане введен режим КТО
22:25
Вадим Казаченко предложил выйти замуж своему директору
21:23
Россияне поддержали исторический выбор крымчан
20:02
Москвичи поддержали воссоединение Крыма с Россией
18:31
Власти Москвы дали Навальному от ворот поворот
18:24
Известный комментатор Сергей Гимаев умер во время матча
18:17
Чем убивали советские "фантомасы"
18:16
Последнее видео Максаковой назвали "пошлой попыткой"
18:07
Москва празднует воссоединение с Крымом
17:51
В центре Москвы пьяный мужчина напал на врачей скорой
17:37
Лиза Боярская восхитила формами
17:07
На юге Москвы подросток выпал из окна многоэтажки
16:49
Порошенко получил издевательский подарок о Крыме
16:19
Россия с размахом отмечает годовщину воссоединения с Крымом
16:01
Грозивший арестом Киев насмешил Самойлову
15:24
Москвичка упала на козырек подъезда и выжила
15:15
Почему расстались звезды "Дома-2" Гусев и Романец
14:42
Когда откроется второе кольцо московского метро
14:28
Макеева назвала причину развода с Матвейчуком
14:15
Как Россия утратила американское доверие
13:52
В Подмосковье пьяный отец пырнул ножом сына
13:36
Изрезанное тело топ-менеджера "Роскосмоса" нашли в туалете
13:25
Крым подарил россиянам еще один праздник
13:07
Бузова едко поздравила Тарасова с 30-летием
12:50
В Москве проходит грандиозный фестиваль "Весна"
12:32
Маша Распутина устроила скандал на бесплатном концерте
12:22
Мария Максакова сверкнула откровенным декольте
12:14
Россия празднует третью годовщину воссоединения с Крымом
12:05
Москвич после ссоры взял в заложницы подругу
11:48
Экс-директор "Роскосмоса" Евдокимов найден мертвым в СИЗО
11:31
Почему Трамп отказался потискать Меркель
10:38
Беременная Стоцкая упала с лестницы на тусовке
10:07
Роковая прививка Юлии Самойловой
10:06
В Подмосковье двухлетний мальчик выпал из окна 9-го этажа
00:30
На серой ветке метро произошел сбой из-за падения пассажира
00:15
В Подмосковье пьяный сосед насмерть забил 80-летнюю бабушку
22:08
Неожиданные заявления Владимира Путина
22:08
Трамп отказался подать руку Меркель (видео)
21:56
Ученые объяснили мужское пьянство
21:34
Захарова пришла в спортзал в мини-юбке
21:06
Жена раскрыла подробности травмы Дроздова
20:51
Молния ударила в два самолета в небе над Стамбулом
20:30
Запад в восторге от экономической тактики Путина
20:27
Как климат влияет на форму носа человека
20:24
Джигурда после развода: Лучше бы я умер
19:51
Бастрыкин озаботился бедой актера Баталова
19:36
Силовики перекрыли Красную площадь в Москве
19:31
42-летняя Банщикова родила в третий раз
19:26
В Подмосковье задержан избивший женщину-врача
19:18
Додон загладил вину перед Путиным
19:00
Украинские ученые похвастались созданием лекарства от рака
18:57
Украинцев призвали голодать для "победы над Россией"
18:52
Как выжить в информационной войне
18:49
ЛДПР увязла в конфликте в Рузе
18:48
Николай Дроздов получил тяжелую травму на улице
18:32
Диане Шурыгиной предложили миллион
18:25
Убийце режиссера Якжиной дали 13 лет колонии
17:59
Известную модель шантажировали работой в эскорте
17:56
Лукашенко показал России свое истинное лицо
17:52
Венедиктов припомнил Зюганову инфаркт
17:37
Пятилетняя дочь Бони стала копией отца
17:14
Попугай снимает стресс под "Лабутены" (видео)
17:09
Вика Цыганова устроила провокацию у Кремля
16:49
Гольфист шлепнул крокодила на поле (видео)
16:30
Российский газ опустошил карман Киева
16:29
Режиссеров защитили на 50 лет
16:26
"Вежливый" Олег проводил женщину до метро после изнасилования
16:14
Никита Джигурда отпустил Марину Анисину
16:08
Сваха рассказала о браке Дианы Шурыгиной
16:02
Желтый уровень опасности объявлен в Москве
15:51
Многодетную семью лишают жилья из-за брачного контракта
15:37
В кафе у безработной москвички украли шубу за 100 тысяч
15:15
В России появилась организация по защите малого и среднего бизнеса
15:09
Гусев безутешен после разрыва со звездой "Дома-2"
14:59
Костюшкин ушел от Клявера из-за ревности
14:59
Родившим студенткам разрешат учиться бесплатно
14:58
Бизнесменов под санкциями решили освободить от налогов
14:40
Филипп Киркоров объявил об уходе из шоу-бизнеса
14:37
Беркова выходит замуж за Стоянова
14:30
Москвичка пожаловалась на "сексуально озабоченного" врача
14:30
Россия потеряла Джигурду
14:18
Регионы выдвигают представителей в ОП
14:10
Девушка избила бывшего дверным косяком за "прошлые обиды"
14:08
Аллегрова: У Николаева теперь другие любимые женщины
14:00
Акинфеев и Жирков попали в скандальный список Макларена
13:59
Беременность 11-летней британки вызвала переполох
13:31
Проказница Джоли пришла к архиепископу без лифчика
13:27
Захарова объяснила шумиху вокруг заявления Януковича
13:10
В России хотят запретить "Свидетелей Иеговы"
13:08
Жириновский извинился перед Госдумой за свои слова
13:06
Пострадавшая о странностях аварии с мажорами на МКАД
13:06
Как "ЕР" решает проблемы жителей Севастополя
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Неожиданные заявления Владимира Путина
Власти Москвы дали Навальному от ворот поворот
Бузова едко поздравила Тарасова с 30-летием
Беркова выходит замуж за Стоянова
За что россияне ненавидят Гайдара
Вадим Казаченко предложил выйти замуж своему директору
Lifestyle

Страшная судьба актрисы Валентины Караваевой

Валентина Караваева. Фото: youtube.com
У актрисы Валентины Караваевой странная и горькая судьба: начало жизни обещало ей так много, а конец ее был ужасен. Первая же роль в кино сделала ее звездой, но она же оказалась и последней, не считая двух небольших, эпизодических…
прочитано 9535 раз

Караваева очень рано стала известной, она прославилась на всю страну во время войны, с ее фотографией на груди солдаты шли в бой, а угасала актриса долго и трудно, в полном одиночестве. За роль Маши Степановой в знаменитом фильме военных лет "Машенька" она в свои 22 года стала лауреатом высшей государственной награды тех лет – Сталинской премии. А полное ее забвение продолжалось тридцать лет.

Родилась Караваева 28 мая 1921 года в городе Вышний Волочок в сыром бараке, в семье нищих родителей. Ее назвали Аллой, но это имя ей не нравилось, и она потребовала сменить его на Валентину.

Чего она добивалась, когда девочкой писала письмо Сталину в Кремль? (Прямо так и написала на конверте: "Москва. Кремль. Дорогому товарищу Сталину". И письмо дошло!). Чтобы ей предоставили возможность учиться и стать актрисой, потому что этого она хотела больше всего на свете. И не просто актрисой, а великой актрисой, так как она чувствовала в себе огромный талант, который рвался наружу и не давал ей покоя.

Уже в тринадцать лет Валя знала, кем станет, и об этом повествуют разрозненные странички ее чудом сохранившегося детского дневника. Невероятно, но на письмо девочка получила ответ: семиклассницу из провинциальной школы пригласили в Москву учиться в киношколе "Мосфильма". Валя сбежала в столицу тайком от родителей, оставив записку "Еду в Москву, чтобы стать артисткой", потому что знала: они бы ее не отпустили. Дошедшей пешком до "Мосфильма" новоиспеченной студентке предоставили место в общежитии, дали стипендию, а самое главное – определили на курс знаменитого Юлия Ройзмана, режиссера популярных в 30-е годы фильмов "Летчики" и "Последняя ночь".

Кадр из фильма "Машенька"

Когда сценарист фильма "Машенька" Евгений Габрилович впервые увидел Валентину Караваеву, она не произвела на него никакого впечатления. Более того – показалась ему серенькой и невзрачной. Но стоило ей только начать играть, как Габрилович не смог сдержать своего восхищения – актриса ничего не изображала, это была настоящая жизнь ее Машеньки.

Могла ли она знать, что пройдет совсем немного времени, и трагическая случайность сбросит ее с вершины всенародной славы в самую бездну отчаяния? "Единственная, дорогая моя матушка, что-то очень мне тяжело, сердце рвется. Машенька для меня – это жизнь. Пусть все, все будет отнято у меня, но чтобы я стала горячей, хорошей Машенькой", – писала она матери во время работы над фильмом. "Пусть все будет отнято у меня" – разве Караваева подозревала, что эти нечаянно оброненные слова сбудутся?

Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"

В 1943 году Ройзман пригласил Караваеву сняться в своем новом фильме "Небо Москвы". Обычно он никого не снимал дважды, но для молодой звезды почему-то сделал исключение. В Куйбышеве, где шли съемки, актриса попала в автокатастрофу – машина, в которой она ехала, на полном ходу врезалась в трамвай. Водитель погиб на месте, а Валентину без сознания отвезли в ближайший военный госпиталь. Состояние потерпевшей было крайне тяжелым, но ее все же спасли. Как оказалось – для дальнейших мучений. Когда Валентина пришла в себя, врачи сказали ей: "Детей иметь не сможете". "А сниматься? Сниматься смогу?" – простонала актриса. "Посмотрим", – ответили ей. А что смотреть – все и так ясно: нежное лицо Валентины пересекал длинный багровый шрам. О кино можно было забыть, но не получалось. Зато кино сразу же забыло о Валентине Караваевой – ведь теперь она не могла выдерживать крупные планы.

Правда судьба дала ей шанс сыграть Нину Заречную в чеховской "Чайке" – роль, которой она бредила с детства, после того как в туберкулезной больнице ей в руки попал томик Чехова. Юрий Завадский пригласил ее на главную роль в своей постановке в Театре им. Моссовета. Современники вспоминали, что играла Караваева гениально. И что это была лучшая Чайка русского театра. Но сыграла она всего один спектакль, рассорившись с режиссером. Характер у нее был своевольный и принципиальный, особенно, если дело касалось театра.

На одном из дипломатических приемов Караваева познакомилась с английским дипломатом Чапманом. У них завязался роман. Несмотря на риск репрессий, она искренне полюбила иностранца. Об этом говорит ее письмо, сохранившееся в архиве: "Я встретила свою любовь и пойду за этой любовью на край земли". К тому же Караваева надеялась, что зарубежные врачи ей помогут.

Английский дипломат Чапман. Фото: youtube.com

"Я не востребована здесь как актриса. Я – лауреат Сталинской премии, могу сыграть еще много ролей, если мне будет оказана медицинская помощь за границей. Я была и остаюсь советским человеком, верным коммунистической партии", – вновь писала Караваева Сталину. И разрешение на выезд за границу с мужем было получено очень быстро.

Дважды ей делали пластические операции, но даже швейцарская медицина оказалась бессильна. Вместе с крушением надежд на восстановление красоты лица рухнуло и семейное счастье Караваевой. Напрасно муж умолял ее остаться с ним, предлагая хорошее содержание даже после развода, – Валентина была непреклонна. Ее неудержимо тянуло обратно на родину.

Валентина Караваева. Фото: youtube.com

Караваева вернулась в Советский Союз в 1950 году и никогда не пожалела о своем роковом решении. Из-за границы Валентина привезла шубы, платья, кружевное белье, туфли и быстродействующий яд на случай ареста. Ее не арестовали, чего она больше всего опасалась, но потребовали, чтобы она жила в городе своего детства Вышнем Волочке. Там Караваева играла в местном театре, где была, естественно, примой, но разве об этом она мечтала?

Год протомившись в провинции, она собрала вещи и все-таки уехала в Москву, где поселилась на нелегальном положении. Не имея своего угла, Караваева снимала жалкие комнатушки в коммунальных квартирах. Театр киноактера платил ей небольшую зарплату, за которой она из гордости не ходила, повторяя, что ни в чем не нуждается – деньги приносила ей домой секретарша.

Как же ей удавалось выживать в условиях полного одиночества? Возможно, она не испытывала ужаса, потому что не бежала от жизни, а создавала свой мир сама. Создавала его каждый день, с нечеловеческим терпением и упорством. Через боль, через отчаяние, через заброшенность… Валентина Караваева оставалась актрисой до последнего. Она делала то, что умела лучше всего в жизни – играть, создавать образы. Караваева была слишком большим дарованием, чтобы жить вне сцены и экрана. И пусть ее зрителями были обшарпанные стены и она сама. Царство теней, былой роскоши, тления и забвения… Что давало ей силы вновь и вновь произносить на камеру монологи Нины Заречной, которую она бесконечно любила? Она была больше актриса, чем женщина, и это многое объясняет в ее загадочной и страшной судьбе.

Караваева потеряла лицо, а вот голос ее – завораживающий, бархатный, с чуть заметной хрипотцой – оставался неувядаемым, не старел вместе с хозяйкой. Много лет она озвучивала зарубежные фильмы, где ее голосом говорили звезды Голливуда – Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Бетт Дэвис. Голос актрисы, наговаривающей на пленку свои любимые роли, тексты Толстого, Чехова, Ибсена, слышала из-за стены соседка, и когда вместо голоса в воздухе на несколько дней повисла звенящая тишина, та же соседка вызвала милицию…

Валентина Караваева. Фото: youtube.com 

"Горе не тому, кто страдает, а тому, кто заставляет страдать" – последние слова, которые донесла до нас иссохшая магнитофонная пленка с "Кометы", – вспоминал сын великого Сергея Параджанова Георгий, снявший фильм о женщине-легенде "Я – чайка". Была ли она безумна в последние годы жизни? Кто знает. Во всяком случае, соседи считали старую одинокую женщину сумасшедшей, но они были обычными людьми, не отмеченными Божьим даром.

Она жила в игре и играла в жизни. Чем же измерить степень гениальности и безумия в человеке? А может быть, одно подразумевает другое? То, чем Караваева занималась последние тридцать лет жизни иначе, чем высоким безумием, не назовешь. В Валентине Караваевой таилось и притягивало к себе редкое сочетание лучезарности, надежды и печали. И, наверное, печали в ней было все-таки больше…

…По всей маленькой однокомнатной квартире на проспекте Мира с обтянутыми черным полотном стенами валялись километры отснятой кинопленки. Любительская кинокамера струбциной была привернута к стулу, на столе теснились флаконы с химикатами для проявки и склеивания пленки. На стене висел простой бумажный экран, в углу стоял старенький катушечный магнитофон "Комета". Казалось: тронь что-нибудь и все рассыплется в прах. Пахло сыростью, плесенью, безысходностью и одиночеством. А она, хозяйка квартиры, всеми забытая, старая и нищая актриса, лежала на полу, раскинув руки, в ледяной воде (прорвало водопровод) в полуистлевшем, некогда роскошном платье. Над ней словно парила белая птица – подвешенная к потолку чайка, сделанная хозяйкой из проволоки, бумаги и перьев. Врачи констатировали, что смерть наступила между 25 и 30 декабря 1997 года.

Автор: Елена Ерофеева-Литвинская16 марта 2017, 16:19

комментарии

Политика

Порошенко получил издевательский подарок о Крыме
Почему Трамп отказался потискать Меркель
Лукашенко показал России свое истинное лицо
Додон загладил вину перед Путиным

Шоу-бизнес

Вадим Казаченко предложил выйти замуж своему директору
Юный фаворит Волочковой запал на Бузову
Последнее видео Максаковой назвали "пошлой попыткой"
Лиза Боярская восхитила формами

Проишествия

Изрезанное тело топ-менеджера "Роскосмоса" нашли в туалете
Жена раскрыла подробности травмы Дроздова
Известную модель шантажировали работой в эскорте
"Вежливый" Олег проводил женщину до метро после изнасилования

Lifestyle

Больной туберкулезом рокер умер у себя дома
Антибиотики перестают справляться с болезнями
Звезда "Людей Икс" серьезно больна
Белорусские музыканты отказались выступать в России
Шоу-бизнес

Макеева назвала причину развода с Матвейчуком

Всему виной оказались дети
Шоу-бизнес

Лиза Боярская восхитила формами

Актриса поделилась с подписчиками в Instagram роскошным фото
Шоу-бизнес

Вадим Казаченко предложил выйти замуж своему директору

После 13 лет гражданского брака певец решил узаконить отношения

Шоу-бизнес

Юный фаворит Волочковой запал на Бузову

Актер Артур Решетов рассказал о новом увлечении

Гороскоп

Горбачевым и его женой руководили извне
У Шурыгиной будет двое детей
Принц Гарри нашел свою любовь
Астрологический прогноз с 13 по 19 марта

Фоторепортажи

82-летняя Софи Лорен потрясла москвичей своим видом
Крым подарил россиянам еще один праздник
Вика Цыганова устроила провокацию у Кремля
Орбакайте удивила необычной прической

Спорт

Акинфеев и Жирков попали в скандальный список Макларена
"Победа" засудит снятого с рейса длинноногого волейболиста
Олимпийская чемпионка умерла в 52 года
Ольга Корбут оправдалась за продажу медалей

Регионы

Попугай снимает стресс под "Лабутены" (видео)
Девушка избила бывшего дверным косяком за "прошлые обиды"
Трамвай подтолкнул застрявший на путях автобус (видео)
Мужчина поймал "на удочку" выпавшего из окна кота (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru