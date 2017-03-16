Как изменились звезды сериала "Богатые тоже плачут"
Роль Марианы сделала 27-летнюю Веронику Кастро всемирно известной звездой. Почти сразу после выхода на телеэкраны сериала "Богатые тоже плачут" актриса получила главную роль в не менее популярном мексиканском многосерийном фильме "Право на рождение", а в 1987-м – сыграла главную героиню в сериале "Дикая Роза". В последние семь лет Кастро почти не снимается в кино, но по-прежнему играет на сцене театра и выступает в качестве ведущей нескольких телепередач.
По слухам, режиссер Фернандо Чакон сразу же увидел в роли Луиса Альберто именно Рохелио Герру. К 2013 году талантливый артист снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, а потому принял решение завершить карьеру в кинематографе и посвятить себя театру. Сегодня 80-летний Фернандо преподает на курсах актерского мастерства, занимается скульптурой и неизменно радует своих поклонников блестящей игрой на сцене.
На момент съемок новеллы "Богатые тоже плачут" Эдит Гонсалес едва исполнилось 14, но это не помешало ей очаровать и зрителей, и режиссеров. "Дикая роза", "Золотая клетка", "Страсти по Саломее" – в фильмографии актрисы немало по-настоящему культовых фильмов. Сейчас Эдит занимается воспитанием своей 12-летней дочери, играет в театре, а также много времени посвящает своей главной жизненной страсти – танцам.
В 1975 году продюсер Валентин Пимштейн утвердил на главную роль в мексиканской молодежной новелле 21-летнего Леонардо Даниэля, тем самым превратив юношу в звезду мирового масштаба. Российские зрители его помнят и любят за роли в сериалах "Богатые тоже плачут", "Дикая Роза" и "Два лица страсти". В наши дни 62-летний Леонардо продолжает карьеру актера, а также пробует себя в качестве режиссера.
Для Гильермо Капетильо роль второго плана в сериале стала дебютом в кино, но еще тогда он загорелся мечтой – сыграть мужа Вероники Кастро. И это желание сбылось! Спустя восемь лет после выхода на экраны теленовеллы "Богатые тоже плачут" Гильермо вновь повстречался с Вероникой на съемочной площадке. Актерам достались главные роли в легендарной мелодраме "Дикая Роза".
За свою почти 50-летнюю кинокарьеру неподражаемый Карлос Камара сыграл в 60 фильмах и сериалах. Его последней работой стала ведущая роль в многосерийной картине "Пока деньги не разлучат нас". В 2012 году актер ушел на пенсию. Он скончался в феврале прошлого года в возрасте 82 лет.
Росио Банкельс была приглашена на роль в сериале вместе со своим отцом – Рафаэлем Банкельсом-старшим. За свою карьеру она сыграла в десятках известных фильмах и теленоновеллах, но сама считает себя прежде всего театральной актрисой и эстрадной певицей.
Известный актер и сценарист Аугусто Бенедико попал в проект в возрасте 70 лет, но тем не менее прекрасно справился с ролью дона Альберто Сальватьерра. Легендарный артист работал до последних дней и даже на 90-м году жизни активно снимался в популярных сериалах. В 1992-м он скончался от сердечной болезни.
Марикрус Нахера – одна из самых известных и в то же время непубличных актрис. Харизматичная мексиканка по сей день продолжает скрывать от общественности свой настоящий возраст и весьма избирательно относится к выбору сценариев. Всего Марикрус снялась в 11 фильмах и более чем 20 сериалах. В 2013 году она ушла на пенсию, чтобы посвятить все свое время семье.
Благодаря ролям в сериалах "Дикая Роза" и "Богатые тоже плачут" Флор Прокуна прославилась на весь мир. Актрису постоянно приглашали на ведущие роли все самые известные режиссеры Мексики, но в 2007 году Флор резко порвала с кинематографом по неизвестным причинам.
А вот исполнитель роли Диего Мигель Палмер по-прежнему активно снимается в мелодрамах. 74-летний актер уже шестое десятилетие является кумиром миллионов телезрительниц во всем мире.
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