Как изменились звезды сериала "Богатые тоже плачут"

В СССР мексиканский телесериал "Богатые тоже плачут" показали сразу после легендарной теленовеллы "Рабыня Изаура". На протяжении 248 серий зрители напряженно следили за судьбами любимых героев. Dni.Ru предлагаю узнать, как сегодня выглядят актеры культового телепроекта.

Роль Марианы сделала 27-летнюю Веронику Кастро всемирно известной звездой. Почти сразу после выхода на телеэкраны сериала "Богатые тоже плачут" актриса получила главную роль в не менее популярном мексиканском многосерийном фильме "Право на рождение", а в 1987-м – сыграла главную героиню в сериале "Дикая Роза". В последние семь лет Кастро почти не снимается в кино, но по-прежнему играет на сцене театра и выступает в качестве ведущей нескольких телепередач.

По слухам, режиссер Фернандо Чакон сразу же увидел в роли Луиса Альберто именно Рохелио Герру. К 2013 году талантливый артист снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, а потому принял решение завершить карьеру в кинематографе и посвятить себя театру. Сегодня 80-летний Фернандо преподает на курсах актерского мастерства, занимается скульптурой и неизменно радует своих поклонников блестящей игрой на сцене.

На момент съемок новеллы "Богатые тоже плачут" Эдит Гонсалес едва исполнилось 14, но это не помешало ей очаровать и зрителей, и режиссеров. "Дикая роза", "Золотая клетка", "Страсти по Саломее" – в фильмографии актрисы немало по-настоящему культовых фильмов. Сейчас Эдит занимается воспитанием своей 12-летней дочери, играет в театре, а также много времени посвящает своей главной жизненной страсти – танцам.

В 1975 году продюсер Валентин Пимштейн утвердил на главную роль в мексиканской молодежной новелле 21-летнего Леонардо Даниэля, тем самым превратив юношу в звезду мирового масштаба. Российские зрители его помнят и любят за роли в сериалах "Богатые тоже плачут", "Дикая Роза" и "Два лица страсти". В наши дни 62-летний Леонардо продолжает карьеру актера, а также пробует себя в качестве режиссера.

Для Гильермо Капетильо роль второго плана в сериале стала дебютом в кино, но еще тогда он загорелся мечтой – сыграть мужа Вероники Кастро. И это желание сбылось! Спустя восемь лет после выхода на экраны теленовеллы "Богатые тоже плачут" Гильермо вновь повстречался с Вероникой на съемочной площадке. Актерам достались главные роли в легендарной мелодраме "Дикая Роза".

За свою почти 50-летнюю кинокарьеру неподражаемый Карлос Камара сыграл в 60 фильмах и сериалах. Его последней работой стала ведущая роль в многосерийной картине "Пока деньги не разлучат нас". В 2012 году актер ушел на пенсию. Он скончался в феврале прошлого года в возрасте 82 лет.

Росио Банкельс была приглашена на роль в сериале вместе со своим отцом – Рафаэлем Банкельсом-старшим. За свою карьеру она сыграла в десятках известных фильмах и теленоновеллах, но сама считает себя прежде всего театральной актрисой и эстрадной певицей.

Известный актер и сценарист Аугусто Бенедико попал в проект в возрасте 70 лет, но тем не менее прекрасно справился с ролью дона Альберто Сальватьерра. Легендарный артист работал до последних дней и даже на 90-м году жизни активно снимался в популярных сериалах. В 1992-м он скончался от сердечной болезни.

Марикрус Нахера – одна из самых известных и в то же время непубличных актрис. Харизматичная мексиканка по сей день продолжает скрывать от общественности свой настоящий возраст и весьма избирательно относится к выбору сценариев. Всего Марикрус снялась в 11 фильмах и более чем 20 сериалах. В 2013 году она ушла на пенсию, чтобы посвятить все свое время семье.

Благодаря ролям в сериалах "Дикая Роза" и "Богатые тоже плачут" Флор Прокуна прославилась на весь мир. Актрису постоянно приглашали на ведущие роли все самые известные режиссеры Мексики, но в 2007 году Флор резко порвала с кинематографом по неизвестным причинам.

А вот исполнитель роли Диего Мигель Палмер по-прежнему активно снимается в мелодрамах. 74-летний актер уже шестое десятилетие является кумиром миллионов телезрительниц во всем мире.