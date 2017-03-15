Музыканты Rammstein восхитились русским оркестром

Перепевка хита Du riechst so gut понравилась не только миллионам зрителей YouTube, но и участникам группы Rammstein. На официальной странице коллектива в социальной сети Facebook появилась видеозапись нашумевшего выступления шоу-оркестра "Русский стиль".

Клип с инструментальным кавером хита из дебютного альбома Rammstein российские музыканты записали еще в апреле 2016 года, однако выложили запись в интернет всего два дня назад. В кратчайшие сроки видео набрало более пяти миллионов просмотров.

Как пишет Life.ru, участники ансамбля занимаются поиском новых форматов музыкального перфоманса. И у них получается весьма неплохо! Композицию легендарной немецкой группы участники "Русского стиля" исполняют на таких инструментах, как балалайка, домра, балалайка-контрабас и даже... пила.

К слову, на странице Rammstein видео размещено с ироничным комментарием More strings than a metal band!, что означает – "Больше струн, чем в металл-группе!". Фанаты группы в комментариях к записи разделились на два лагеря. Одни восхищаются оригинальной импровизацией русских, другие, напротив, не на шутку возмущены.

"В который раз говорю вам, что композиции Rammstein нельзя исполнять кому-либо другому! А тем более, русским!", "Быть может, авторы видео просто пьяны?" – дискутируют рок-фанаты в социальных сетях. Впрочем, оценивших творчество российского ансамбля положительно гораздо больше, нежели недовольных. "Один из инструментов – ножовка или пила? Ребята, вы крутые!" – заявил один из англоязычных комментаторов.