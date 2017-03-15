В Голливуде снимут новую "Матрицу"

Кудесники из кинокомпании Warner Bros готовятся к перезапуску легендарной "Матрицы". Правда, создатели оригинальной трилогии не имеют к новому проекту ни малейшего отношения.

Как сообщает The Hollywood Reporter, компания только приступила к работе над сценарием, а потому говорить о начале съемок пока еще рановато. Известно, что сестры Вачовски не намерены принимать какое-либо участие в создании новой киноленты.

Издание сообщает, что сценаристы и режиссеры будущей "Матрицы" проявили интерес к темнокожему актеру Майклу Бакари Джордану. Неужели звезда "Доктора Хауса" и "Фантастической четверки" станет новым кумиром целого поколения?

К сожалению, представители Warner Bros не раскрыли деталей своих творческих планов. Выйдет ли новая "Матрица" в виде одного полнометражного фильма или также представит собой целую трилогию – пока неизвестно. Скептически настроенные кинокритики уже поспешили высказать мнение, что ничто и никогда не сможет сравниться с творением сестер Вачковски.

"Матрица" режиссеров Ланы и Эндрю Вачовски вышла на экраны в 1999 году, собрав просто рекордные суммы в кинопрокате. Успех фильма дал "зеленый свет" на создание сиквелов. С интервалом буквально в несколько месяцев в 2003 году состоялись премьеры картин "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция".

Трилогия скандально известных трансгендеров (ранее сестры Вачовски были известны как братья) оказала огромное влияние на мировое киноискусство. Режиссеры боевиков и фильмов в жанре научной фантастики по сей день ориентируются на "Матрицу".

Получится ли у энтузиастов из Warner Bros создать хоть что-то похожее на серию культовых фильмов? Узнаем в течение нескольких лет.