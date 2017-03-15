Девятилетняя дочь Абдулова стала кинозвездой

Дочь Александра Абдулова дебютировала в качестве актрисы. Девочка снялась в фильме режиссера Аллы Суриковой "Любовь и сакс".

"Я очень долго искала юную актрису. Не могла найти девятилетнюю девочку, которая бы не утратила наивности, непосредственности и искренности", – цитируют Аллу Сурикову "7Дней". Фотографию Жени режиссер увидела в журнале и сразу позвонила ее матери Юлии Абдуловой.

На пробах стало ясно: Абдулова, как никто иной, подходит на роль. "Талант у Жени – явно от папы, и характер есть. Не исключаю, что она станет режиссером", – отметила автор легендарной картины "Ищите женщину".

Премьера состоялась в московском киноклубе "Эльдар". Женя Абдулова призналась репортерам, что очень волнуется.

Мать героини Жени сыграла Екатерина Климова. Также были задействованы Анна Ардова, Максим Аверин и Леонид Ярмольник. Последний в шутку посетовал, что в ленте не снялся неподражаемый Армен Джигарханян.

"Любовь и сакс" представляет собой экранизацию повести Адиля Алекперова "О чем поют слепые щенята". Сурикова призналась, что в процессе работы над сценарием позволяла себе импровизировать.

"Главную героиню зовут Любовь, а ее муж – саксофонист. Отсюда и название", – рассказала она журналистам за несколько месяцев до премьеры.