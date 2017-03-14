Как Наина Ельцина влюбила в себя россиян

14 марта свое 85-летие отмечает вдова первого президента России Наина Иосифовна Ельцина. Dni.Ru вспоминают наиболее яркие моменты ее биографии.

Когда в 1987 году мужа пригласили работать в Москву, она, безусловно, радовалась его успехам. Однако с Урала оба уезжали с большим сожалением. И Борис Николаевич, и Наина Иосифовна по-настоящему прикипели к Екатеринбургу.

Тогда, за четыре года до развала Союза, будущей "первой леди" страны пришлось бросить в столице уральского региона все, включая любимую работу. С 1956 по 1987 год Ельцина числилась главным инженером проекта и руководителем группы института "Водоканалпроект".

"Я никогда не чувствовала себя женой президента. Я всегда себя ощущала женой Бориса Николаевича".

Они познакомились еще в ранней юности, но по окончании института разъехались по разным городам. В скором времени девушка получила телеграмму от Ельцина, в которой поклонник информировал ее о своей тяжелой болезни. Конечно, 24-летняя Наина немедленно выехала в Екатеринбург.

"Приехала, а он здоров!" – рассказывает сегодня Наина Иосифовна в интервью. Оказалось, таким необычным образом Борис Николаевич решил сделать своей возлюбленной предложение. "У меня действительно сердце болело, но от любви к тебе!" – заявил он.

Наина Иосифовна признается: слова любви Борис Николаевич ей сказал "сразу и на всю жизнь". Ее муж был из тех, кто не любит многословие.

"Мы как-то смотрели романтический фильм... "Ты никогда не говорил мне таких слов! И так много", – пожаловалась я Борису Николаевичу. Он на меня так внимательно посмотрел... и сказал: "Ну а что? Ты разве не видела мои глаза?"

Недоброжелатели не раз заявляли, что жена президента России оказывает мощное влияние на перестановки в кадровом аппарате правительства. Однако и сам Ельцин, и Наина Иосифовна не раз признавались: Борис Николаевич не советовался с супругой, принимая решения как президент. За исключением, разве что, одного раза – перед тем как баллотироваться на второй срок. Ельцина, к слову, была против этого срока. Но Борис Николаевич поступил по-своему.

Мало кто помнит о благотворительной деятельности Наины Иосифовны в такие тяжелые для всего государства 90-е годы. Она помогала всем тем, кто как никогда нуждался в ее защите. Собирала деньги для больниц и детских домов, работала с разом лишившимися всех денежных средств благотворительными организациями. "В своей первой заграничной поездке я поразилась тому, насколько наш уровень медицины отстает от западного", – рассказывала Ельцина.

В общественную деятельность жены Борис Николаевич не вмешивался, да и она этого не позволяла. В своей книге "Президентский марафон" он посвящает супруге немало слов, полных искреннего восхищения и уважения. "Когда Наина едет в детский дом, или в детскую лечебницу, или в больницу к любимой актрисе, она никогда никому об этом не рассказывает. Она искренне считает благотворительность, добрые дела своим частным делом", – писал он.

"Но она всегда чуралась публичности. Эти черты ее характера – скромность, такт, человечность – люди чувствуют по тем немногочисленным и очень немногословным интервью, которые она давала телевидению, по тем ее редким появлениям на публике, когда она сопровождала меня. Чувствуют – и тянутся к ней".

Конечно, Ельцин как никто другой знал о замкнутом характере своей супруги и был совершенно прав, говоря о ее непубличности. И все же в последние десять лет Наине Иосифовне пришлось дать не один десяток интервью. Ее спрашивают о том, каким был ее муж, и о том, каково это – быть "первой леди". Отвечая на многочисленные вопросы журналистов о секрете семейного счастья, Наина Иосифовна неизменно говорит одно: "Просто любить. И понимать. Других секретов нет".



