Заслуженный артист Федоров госпитализирован в Москве

Актер театра и кино Евгений Федоров госпитализирован в одну из столичных клиник. Ранее 93-летний артист жаловался близким на резкие боли в области сердца.

Как сообщает Life.ru, в результате оперативно проведенного обследования у Федорова было обнаружено сразу несколько сердечных заболеваний. В настоящее время Евгений Евгеньевич находится в стационаре, ему предстоит пройти курс длительного лечения.

Евгений Федоров с 1945 года является одним из ведущих актеров театра им. Евг. Вахтангова. На его счету роли в спектаклях "Сирано де Бержерак", "Дорога победы", "Левша" и десятках других.

Помимо театральной карьеры Федоров немало снимался в кино. Он сыграл воспитателя Исмаила в нашумевшем фильме Рубена Симонова "Принцесса Турандот", выступил в роли поручика в картине "Под каштанами Праги", блестяще вжился в образ Вагнера в фильме Евгения Симонова и Лидии Ишимбаевой "Фауст".