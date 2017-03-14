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Lifestyle

Режиссер Бортко снял свои "50 оттенков серого"

Кадр из фильма "О любви"
Уже 23 марта в российский прокат выходит новая драма Владимир Бортко "О любви". Строгие критики поговаривают, что картина представляет собой ни что иное, как наш вариантов "Пятидесяти оттенков серого". Так ли это?
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История о петербургской студентке Нине начинается донельзя банально. Юная девушка пытается свыкнуться с ролью супруги перспективного молодого профессора. Она искренне полагает, что ее смирение – и есть настоящая любовь. Однако все меняется в тот момент, когда в жизни Нины появляется банкир Сергей. Сексуальный и обеспеченный.

Кадр из фильма "О любви"

Успешный красавец как нельзя кстати заскучал в браке и не прочь "развеяться" с главной героиней. Сюжет и вправду не поражает чем-то диковинным. Молодая и наивная девушка, которая до без памяти влюбляется в обаятельного и богатого, но далекого от морали мужчину – не правда ли, знакомая история?

Фильм порадует зрителей участием таких талантливых актеров, как Анна Чиповская, Алексей Чадов и Дмитрий Певцов. Как признался Владимир Бортко, идея о съемках  настоящей эротической драмы появилась у него еще в далеком 2004 году, но на первых порах на месте главной героини он видел исключительно Елизавету Боярскую, а в качестве ее однокурсницы Тамары – Ксению Собчак.

Почему в конечном итоге режиссер поменял свое видение главных героев и утвердил совершенно других актеров – остается загадкой. К счастью, Бортко не смог обойтись без своих любимых актеров – Дмитрия Певцова и Александра Лыкова. Артисты уже совместно работали на съемочной площадке "Бандитского Петербурга".

Автор: Андрей Петрунян14 марта 2017, 12:23

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