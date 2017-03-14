Приквел "Теории большого взрыва" выйдет в 2017 году
Как сообщает The Hollywood Reporter, первый сезон "Шелдона" выйдет на телеэкраны в конце 2017 года. Продюсеры Чак Лорри и Стив Моларо занимаются утверждением актеров на главные роли.
Новый проект будет посвящен детству и юности Шелдона Купера. Известно, что на роль будущего физика утвержден 9-летний Иэн Армитаж, прославившийся благодаря участию в проекте "Большая маленькая ложь".
Роль матери Шелдона досталась 33-летней Зои Перри, на счету которой – участие более чем в 15 популярных проектах. Издание отмечает, что на главные роли утверждены далеко не все актеры, кастинг в самом разгаре.
О съемках спин-оффа один из продюсеров культового проекта Джим Парсонс сообщил в январе этого года, отметив, что у создателей сериала готовы практически все материалы для съемок "Шелдона". Американские СМИ предположили, что работа над сценарием началась еще в 2015-2016 годах.
Премьера комедийного ситкома Чака Лорри и Билла Прэди "Теория большого взрыва" состоялась в сентябре 2007 года. Сериал о жизни молодых физиков Шелдона и Леонарда с первых же эпизодов захватил зрителей, уже спустя год завоевав ряд престижных наград.
Примет ли участие в съемках сам Джим Парсонс, выступивший в роли Шелдона во всех эпизодах "Теории большого взрыва", пока неизвестно. Также создатели держат в тайне количество серий первого сезона "Шелдона".
Даша и ее спутник сходили на ужин в дорогой ресторан
Телеведущая дала интервью своей коллеге по несчастью
Эксперт по лжи разоблачил скандально известную девушку
Весь мир обсуждает интимные снимки скромницы