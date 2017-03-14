Приквел "Теории большого взрыва" выйдет в 2017 году

Телеканал CBS запускает в производство сериал "Шелдон". В настоящее время проходит кастинг актеров для съемок приквела легендарной "Теории большого взрыва".

Как сообщает The Hollywood Reporter, первый сезон "Шелдона" выйдет на телеэкраны в конце 2017 года. Продюсеры Чак Лорри и Стив Моларо занимаются утверждением актеров на главные роли.

Новый проект будет посвящен детству и юности Шелдона Купера. Известно, что на роль будущего физика утвержден 9-летний Иэн Армитаж, прославившийся благодаря участию в проекте "Большая маленькая ложь".

Роль матери Шелдона досталась 33-летней Зои Перри, на счету которой – участие более чем в 15 популярных проектах. Издание отмечает, что на главные роли утверждены далеко не все актеры, кастинг в самом разгаре.

О съемках спин-оффа один из продюсеров культового проекта Джим Парсонс сообщил в январе этого года, отметив, что у создателей сериала готовы практически все материалы для съемок "Шелдона". Американские СМИ предположили, что работа над сценарием началась еще в 2015-2016 годах.

Премьера комедийного ситкома Чака Лорри и Билла Прэди "Теория большого взрыва" состоялась в сентябре 2007 года. Сериал о жизни молодых физиков Шелдона и Леонарда с первых же эпизодов захватил зрителей, уже спустя год завоевав ряд престижных наград.

Примет ли участие в съемках сам Джим Парсонс, выступивший в роли Шелдона во всех эпизодах "Теории большого взрыва", пока неизвестно. Также создатели держат в тайне количество серий первого сезона "Шелдона".