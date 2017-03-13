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Lifestyle

Лучшие направления для весенних каникул

Фото: Warren Little/Gettyimages.ru
Весной так хочется чего-то нового и интересного – почему бы не отправиться в другую страну? Куда ехать и сколько это стоит – в нашем новом travel-обзоре.
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Dni.Ru вместе с онлайн-агентством путешествий OneTwoTrip выбрали несколько направлений на любой вкус и кошелек: от недорогого пляжного отдыха до закрытия горнолыжного сезона на симпатичном итальянском курорте.

На море: купаться и загорать

Дубай, ОАЭ

Воздух +33 °C, вода +25 °C

Апрель – самый комфортный месяц в ОАЭ для любителей пляжного отдыха и экскурсий. Днем еще не слишком жарко и душно, ночью уже не холодает так резко, как в разгар зимы. И не смотрите, что днем столбик термометра может дойти до +33 градусов – жара ощущается не так сильно, как летом, потому что влажность еще сравнительно небольшая. К тому же это время года идеально для экскурсий.

Фото: Warren Little/Gettyimages.ru

Дубай создан для пляжного отдыха: прозрачная вода, мелкий белый песок, плавный спуск, чистейшие пляжи и отсутствие назойливых торговцев. Выбор довольно широк: модный Джумейра-бич-резиденс, роскошный Насими-бич или "русский пляж" Джумейра-оупен-бич. И обязательно выберитесь на денек полюбоваться яркими кайтами на Кайт-бич.

  • Перелет + отель: от 27 000 рублей на пять дней на одного.
  • Виза: для граждан России бесплатна на срок до 30 дней, предоставляется по прибытии.

Эйлат, Израиль

Воздух +28 °C, вода +24 °C

В апреле высокий туристический сезон в Эйлате только начинается, так что нужно успеть приехать сюда до толп народа. Погода идеальна: море уже начало прогреваться, вечером тепло, днем жарко, но еще не душно. При этом вся туристическая инфраструктура уже начала работать, так что курорт встретит открытыми кафе и магазинами. А в прохладные дни, если такие случатся, можно отправиться на экскурсию в Иерусалим или съездить на Мертвое море.

Фото: GLOBAL LOOK press

Пляжи в Эйлате отличные: мягкий песок, лазурная вода, живописные рифы. Море здесь красивое и интересное, любители дайвинга подтвердят. Если не любите нырять, а посмотреть на морскую живность хочется, запланируйте прогулку на лодке со стеклянным дном – в апреле они уже доступны.

  • Перелет + отель: от 52 000 рублей на пять дней на одного.
  • Виза: не требуется для граждан России при посещении страны на срок до 90 дней.

Санья, Китай

Воздух +30 °C, вода +26 °C

На острове Хайнань уже тепло, море прогрелось до комфортной температуры, а до летней жары осталась пара месяцев – самое время собирать чемоданы. Апрель отлично подходит для дайвинга, солнечных ванн и водных видов спорта.

Фото: GLOBAL LOOK press/Guo Cheng

Многокилометровые пляжи в Санье песчаные. Можно заплатить за аренду лежака и зонтика или прийти со своими полотенцами и расположиться прямо на песке. В апреле лучше всего выбрать пляж в Дадунхае, который защищен горами, – вода здесь теплее, чем в соседних бухтах. Самый роскошный пляж Саньи – Ялувань: он бесплатный для постояльцев местных гостиниц и на нем нет торговцев сувенирами и толп отдыхающих.

И не бойтесь языкового барьера — россиянам здесь рады, и многие надписи продублированы на русском.

  • Перелет + отель: от 66 000 рублей на неделю на одного.
  • Виза: нужна, однократная туристическая виза обойдется в 4 200 рублей.

На фестивали и праздники: гулять и развлекаться

Стамбул, Фестиваль тюльпанов

С 1 по 30 апреля Стамбул расцветает тюльпанами, их можно встретить буквально везде – от центральных улиц и аллей до крошечных дворов. В городе высаживают десятки миллионов цветов, город буквально утопает в них и становится настолько красивым, что хочется остаться здесь навсегда.

Фото: Chris McGrath/Gettyimages.ru

Почему именно тюльпаны? Дело в том, что этот цветок – национальный символ страны. Около двух тысяч разновидностей культивируют в Турции еще со времен Османской империи.

Фестиваль проводится с 2005 года. Весь апрель в городе будут проходить многочисленные цветочные выставки, на аллеях выставят специально изготовленные скульптуры, а на площадях откроют ярмарки и поставят сцены, на которых выступят местные музыканты. Главные мероприятия проходят в парках Эмирган и Гульхане, а также на площади Султанахмет.

  • Перелет + отель: от 13 000 рублей на пять дней на одного.
  • Виза: не требуется для граждан России на срок пребывания до 60 дней.

Мадрид, Семана Санта

Неделя перед Пасхой, или Семана Санта – главный религиозный праздник Испании. В это время в страну приезжают сотни тысяч людей посмотреть на пышные процессии, к которым горожане готовятся целый год. Из церквей выносят богато украшенные пасос – огромные скульптуры на религиозные сюжеты. За ними следуют послушники в длинных мантиях, масках и остроконечных колпаках. В больших городах может состояться до 30 разных парадов в день.

Фото: Denis Doyle/Gettyimages.ru

В Мадриде процессии идут каждый день с 9 по 15 апреля. Начало – в 19:00 или в 19:30, зависит от церкви. Рекомендуем приехать заранее и выбрать удачное место для осмотра шествий. Сегодня существуют даже специальные мобильные приложения, которые помогают составить расписание перемещения по городу, чтобы не пропустить ничего интересного.

  • Перелет + отель: от 25 000 рублей на неделю на одного.
  • Виза: шенгенская.

Парад цветов в Нидерландах

Еще один цветочный праздник, который нельзя пропустить, – голландский фестиваль цветов. Это гимн весне, торжество пробуждения природы. В этом году праздник начнется в среду, 19 апреля, а самое важное событие – Bloemencorso Bollenstreek, или парад цветов, пройдет 22 апреля, в субботу.

Фото: Sean Gallup/Gettyimages.ru

В этот день больше полусотни машин с огромными цветочными композициями отправятся из Нордвейка в парк Кекенхов. Каждая скульптура состоит из сотен тысяч тюльпанов и других цветов, которые используют в основном для усиления аромата.

Основная площадка фестиваля находится в Кекенхофе, главном цветочном парке страны. Добраться сюда от Амстердама можно на машине, поезде или автобусе. К фестивалю парк украшен сложнейшими клумбами. Гулять здесь, рассматривая скульптуры и детали ландшафта, – особое удовольствие. Если вы не любитель долгих прогулок, для вас подготовлены лодочные экскурсии по каналам, идущим через многочисленные тюльпанные поля.

  • Перелет + отель: от 27 000 рублей на шесть дней на одного.
  • Виза: шенгенская.

В горы: закрывать сезон катания

"Большой Вудъявр", Хибины, Россия

Современный горнолыжный курорт в Хибинах открылся сравнительно недавно, но уже обрел популярность. Сервис и услуги тут на европейском уровне, правда, и цены не самые низкие. А благодаря расположению снег здесь лежит до мая.

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chaplygin

"Большой Вудъявр" – самый высокогорный комплекс на Северо-Западе России. Здесь восемь качественных трасс с сертификатами FIS. Всего лыжников и сноубордистов ожидает более 45 километров катания с общим перепадом высот 550 метров. Для новичков есть учебный склон с ленточным подъемником, для профессионалов – широкие трассы для фан-карва с уклоном до 40%, сноу-парк и три целинных кулуара.

  • Количество трасс: восемь.
  • Стоимость дороги от Москвы: перелет от 14 000 рублей (до Кировска) либо поезд Москва – Апатиты" от 1 885 рублей в одну сторону (плацкарт).
  • Проживание: от 7000 ₽ на неделю на одного.
  • Ски-пасс на пять дней: 6 400 рублей.

"Гудаури", Грузия

Молодой современный горнолыжный курорт в 120 километрах от Тбилиси. Снег здесь лежит долго, в снежные сезоны (как этот) "Гудаури" работает и в мае, так что комфортное катание в апреле вам гарантировано.

Фото: GLOBAL LOOK press/Liu Lihang

Главная достопримечательность курорта – отличные спуски без камней и лавинной опасности, идеально подходящие для фрирайда. Кроме того, вокруг "Гудаури" огромное количество внетрассовых спусков для беккантри и хели-ски. С трассами здесь тоже все отлично: их 22, протяженность – 50 километров, перепад высот – 1200 метров. Большая часть трасс подходит для новичков. Есть сноу-парк для экстремалов и тюбинговая трасса.

Условия на курорте сравнимы с альпийскими – отличный снег, современные подъемники, уютные гостиницы. Все, от отеля "Спорт Отель Клуб Гудаури" и до канатных дорог Doppelmaer строили австрийцы.

  • Количество трасс: 22.
  • Перелет до Тбилиси: от 11 500 рублей на одного.
  • Проживание: от 7 500 рублей на одного за неделю.
  • Ски-пасс на шесть дней: 4 096 рублей.
  • Виза: для граждан России не требуется.

"Пассо Тонале", Италия

Небольшой, тихий и спокойный курорт в регионе Доломити-ди-Брента, в 200 километрах от Милана или 180 – от Вероны. Итальянцы считают, что здесь самый лучший снег. Кататься можно почти круглый год благодаря высокогорью и ледникам.

Фото: GLOBAL LOOK press/Loos, K.

На курорте семь высших точек, куда доставляют семь разных подъемников. Всего вас ждет 100 километров комфортных подготовленных трасс, с которых открываются потрясающие панорамы горной цепи. Есть возможность для внетрассового катания по не слишком сложным склонам. Новичкам здесь понравится: много синих трасс и целых четыре горнолыжных школы плюс лыжный детский сад для самых маленьких. А для профессионалов, помимо фрирайда, есть отличная черная трасса, которая идет с ледника Презена (высота – 3 069 метров). Кроме того, "Пассо Тонале" – одно из немногих мест в Альпах, где есть хели-ски.

  • 100 километров трасс в трех зонах катания.
  • Перелет до Милана: от 16 500 рублей.
  • Проживание: от 11 300 рублей на одного за семь ночей.
  • Ски-пасс на шесть дней: 137 евро.
  • Виза: шенгенская.
Автор: Василий Ручкин13 марта 2017, 16:04

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