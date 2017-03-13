Раскрыта загадка улыбки Моны Лизы
Ранее многие искусствоведы утверждали, что улыбка Моны Лизы со временем меняется. Если пару веков назад женщина на полотне счастливо улыбалась, то сегодня некоторые критики склоняются к убеждению, что флорентийка скорее язвительно ухмыляется.
За последние десятилетия энтузиасты выдвигали множество гипотез, которые бы могли объяснить феномен самой загадочной картины в истории мирового искусства. Так, французский исследователь Паскаль Котт заявлял, что полотно скрывает в себе... изображение другой женщины.
Немецкие ученые не стали ломать голову над теорией многослойности полотна и прибегли к помощи современных технологий. Используя специальную программу, они создали несколько вариантов картины, в каждом из которых немного изменили положение уголков губ Джоконды.
Как сообщает издание Daily Mail, результат эксперимента более чем однозначен. Почти 97% опрошенных заявили, что улыбка "настоящей" Моны Лизы выглядит абсолютно счастливой. Это значит, что восприятие человека во многом зависит от обстоятельств. Сравнивая оригинал полотна с его версиями, уже никто не решился сказать, что женщина ухмыляется.
Ученые Фрайбурга также отметили, что все участники эксперимента в первую очередь обращали внимание на "счастливых" Лиз, а уже потом – на "печальных". Как пояснил руководитель исследования Юрген Корнмайер, этот факт свидетельствует о том, что для современного человека на первом месте радость и счастье, а потом – остальные эмоции.
Популярная исполнительница дала откровенное интервью
Дочь Татьяны Лютаевой произвела неоднозначное впечатление на окружающих
Осадки выпадут уже в ночь на 16 марта
Президент Белоруссии продолжает нагнетать отношения с Москвой