Раскрыта загадка улыбки Моны Лизы

Вот уже несколько веков искусствоведы со всего мира пытаются разгадать улыбку Джоконды. Полотно кисти легендарного Леонардо да Винчи издавна вызывало массу споров среди коллекционеров и простых обывателей. Ученые из немецкого университета Фрайбурга провели ряд экспериментов, результат которых просто ошеломляет.

Ранее многие искусствоведы утверждали, что улыбка Моны Лизы со временем меняется. Если пару веков назад женщина на полотне счастливо улыбалась, то сегодня некоторые критики склоняются к убеждению, что флорентийка скорее язвительно ухмыляется.

За последние десятилетия энтузиасты выдвигали множество гипотез, которые бы могли объяснить феномен самой загадочной картины в истории мирового искусства. Так, французский исследователь Паскаль Котт заявлял, что полотно скрывает в себе... изображение другой женщины.

Немецкие ученые не стали ломать голову над теорией многослойности полотна и прибегли к помощи современных технологий. Используя специальную программу, они создали несколько вариантов картины, в каждом из которых немного изменили положение уголков губ Джоконды.

Как сообщает издание Daily Mail, результат эксперимента более чем однозначен. Почти 97% опрошенных заявили, что улыбка "настоящей" Моны Лизы выглядит абсолютно счастливой. Это значит, что восприятие человека во многом зависит от обстоятельств. Сравнивая оригинал полотна с его версиями, уже никто не решился сказать, что женщина ухмыляется.

Ученые Фрайбурга также отметили, что все участники эксперимента в первую очередь обращали внимание на "счастливых" Лиз, а уже потом – на "печальных". Как пояснил руководитель исследования Юрген Корнмайер, этот факт свидетельствует о том, что для современного человека на первом месте радость и счастье, а потом – остальные эмоции.