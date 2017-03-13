Известная певица найдена мертвой

В США скончалась участница группы Sister Sledge Джони Следж. Тело певицы было найдено в ее доме.

Печальную новость сообщил представитель коллектива Бифф Уоррен, пишет The Guardian. Что стало причиной смерти 60-летней Следж, неизвестно.

Группа Sister Sledge была основана более 45 лет назад сестрами Ким, Дебби, Кэти и Джони Следж. В 1989 году Кэти занялась сольной карьерой, и 28 лет ансамбль выступал как трио.

Sister Sledge выпустили десять студийных альбомов. Последний вышел в 2003 году, после чего группа сосредоточилась на гастрольных турах. Одной из культовых композиций в исполнении талантливых сестер стала We Are Family. За эту песню в 1979 году коллектив был номинирован на "Грэмми".

Отметим, что СМИ не сообщали о тяжелых заболеваниях у Джони. В соцсетях поклонники группы гадают, что стало причиной смерти певицы – недуг или несчастный случай. Дата и место похорон пока не известны.



