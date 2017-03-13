Первый ресторан русских деликатесов открылся в Москве

Несколько лет назад в столице резко пошла на спад мода на дорогие рестораны. Посетителей стали терять даже те заведения, где ценник вполне соответствовал качеству еды и уровню сервиса. Их место активно занимали куда более демократичные рестораны и гастро-бары, ориентированные на принципиально иную аудиторию и другой ценовой формат, благо спрос в этом сегменте был огромный. К этому стоит добавить очевидный интерес к русской кухне и национальным продуктам, лишь отчасти подогретый санкциями. Вполне возможно, однако, что настало время, когда маятник готов качнуться в другую сторону.

В Москве открылся первый ресторан русских деликатесов. Идея проекта принадлежит известному московскому ресторатору Александру Раппопорту, за спиной которого и ностальгический "Dr.Живаго", и обманчиво-провинциальный "Воронеж", и эстетский "Блок".

Заведение на втором этаже гостиницы "Националь", обращенное окнами на Кремль, называется "Белуга". Имя ко многому обязывает и … не обманывает. Первое, что обращает на себя внимание, так это икорный бар с поразительно щедрым ассортиментом. Очень свежую и качественную икру (ее здесь несколько десятков видов) сервируют и саму по себе – по желанию гостя. Но прежде всего она фигурирует в качестве важного элемента самых разных блюд.

В Caviar brasserie можно попробовать сразу несколько видов деликатеса, заказав дегустационный сет. А можно остановить свой выбор и на трогательном бутерброде, на котором под икру заботливо "постелено" маслице. Впрочем, последняя версия, скорее, аперитивная – как легкая закуска под рюмку ледяной водки или бокал шампанского для пробуждения аппетита и приятного ожидания основного заказа.

Меню в "Белуге" основательное. За кухню отвечает Евгений Мещеряков, победитель престижного Bocuse d`Or Battle 2014, успевший поработать в нескольких известных ресторанах Парижа, Санкт-Петербурга и Москвы. Он опирается на традиционные русские рецепты, но непременно оставляет за собой право на их авторское прочтение. В результате получается очень современная, яркая и креативная, но при этом совершенно узнаваемая еда.

Чтобы в этом убедиться, стоит непременно попробовать сало (да-да, именно сало и по текстуре и по вкусу) из севрюги или клыкача в сопровождении деликатного варенья из хрена, нежное яйцо из сметанного "белка" с севрюжьей икрой вместо желтка или котлету по-киевски, оформленную в виде эскимо.

В салате "Береза", гламурно-хулиганском твисте на популярную "Мимозу", начинка из севрюги, авокадо и маринованных в лайме креветок, заворачивается в "бересту" из сметаны и сливочного хрена. А "Оливье" предстает в виде рулета с меренгой, свежей малиной и фисташками.

Одним словом, фантазии повару не занимать. Но Мещеряков во всем соблюдает меру, что делает "Белугу" местом, одинаково привлекательным и для продвинутых гурманов, и для серьезных людей, которые хотят вкусно поужинать в приятной атмосфере и в привычном для себя окружении.

Средний счет – от 4000 рублей.