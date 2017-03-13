Как режиссер "Назад в будущее 2" использовал Трампа

Американские СМИ вспомнили о давнем интервью сценариста фильма "Назад в будущее 2" Боба Гейла. Как оказалось, прототипом для одного из главных злодеев приключенческой трилогии стал новоизбранный президент США.

Издание The Daily Beast в социальной сети Twitter напомнило об интервью 2015 года. Тогда Гейл рассказал о роли Дональда Трампа при создании образа главного злодея из второй части о приключениях Марти Макфлая.

"Да, это было нашей идеей... Пересмотрите вторую часть и обратите внимание на сцену, когда Марти сталкивается с Биффом в его офисе. На стене позади Биффа висит гигантский портрет его самого, а спустя пару мгновений он принимает точно такую же позу, как на портрете", – рассказал Боб.

‘Back to the Future’ writer: Biff Tannen is based on Donald Trump

https://t.co/HKEsU2zJl9 pic.twitter.com/yfgbnv4IQb — The Daily Beast (@thedailybeast) 12 марта 2017 г.

Конечно, сегодня интервью сценариста привлекло куда больше внимания общественности, чем во время своей публикации в октябре 2015-го. Журналисты The Daily Beast отметили, что теперь эта информация "актуальна как никогда".

Как известно, Дональд Трамп не только вдохновлял деятелей искусства на создание колоритных образов. В 1992 году он снялся в эпизоде легендарной картины Криса Коламбуса "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке ". Трамп также известен работой в нескольких культовых сериалах, в которых он сыграл самого себя. Президента США можно увидеть в эпизодах картин "Няня", "Принц из Беверли-Хиллз", "Любовь с уведомлением" и нескольких других.











