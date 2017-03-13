Как режиссер "Назад в будущее 2" использовал Трампа

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Mercedes-Benz Fashion Week. Online

Самое читаемое

Кончаловский сообщил о потере Маши
Шурыгина сделала неожиданное заявление
На "Первом" полетели головы после скандала с Литвиновой
Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
Сын Андрея Разина умер на улице
партнеры
Среда 15 марта
Лента новостей
10:19
В Москве загорелсся винный завод
10:06
Хамившая матери Йовович подсела на алкоголь
10:05
В центре Москвы подожгли элитный автомобиль Maybach
09:54
Самый завидный холостяк оказался лопоухим брунейцем
09:47
Как семья сживает со свету российскую чемпионку
09:43
В Мытищах нашли труп мужчины
09:18
Суровая жена укоризненно смотрит на Порошенко
09:08
В поезде Москва – Владивосток нашли две гранаты и пистолет
08:47
В петербургской школе девочка выпала из окна
08:43
Адмирал США продавал родину за оргии
08:42
Нюша о беременности: Я спокойно к этому отношусь
08:41
Галкин предложил изолировать надоевших артистов
08:36
Авария с фурой парализовала МКАД (видео)
08:26
На юге Москвы нашли изрезанный труп женщины
08:20
Уехавшая в Финляндию Самойлова рассказала об операции
08:00
В Москве раскрыто жестокое убийство модели
21:51
Чем обернется Киеву провокация с Самойловой на "Евровидении"
21:50
Во "ВКонтакте" серьезные изменения
21:48
Бузова заинтриговала новым шоу на "Доме-2"
21:47
В Варшаве у здания МИД прогремел взрыв
21:34
Навальный мечтает о новом митинге в Москве
21:20
Разгадана тайна черных дыр
21:12
Налетчики в масках ограбили ювелирный на востоке Москвы
21:02
Писатель Веллер оскандалился на телевидении
21:00
При столкновении маршрутки и фуры пострадали пассажиры
20:55
Российского волейболиста выгнали из самолета за длинные ноги
20:50
Назван преемник Чуркина
20:39
Мир станет другим через 48 часов
20:33
Кушанашвили резко ответил на угрозы мужа Бородиной
20:25
Датский принц скончался на 83-м году жизни
20:18
Мужчина 19 лет хранил в квартире мину
20:15
Гробовщики предложили мужчине похоронить живую жену
19:55
Как порнозвезда Саша Грей стала кумиром миллионов
19:55
Какие "чудовища" могут жить в человеке
19:54
ОНФ соберет журналистов на форуме "Правда и справедливость"
19:53
Брат и две сестры расчленили москвичку
19:41
Раскрыты причины алкоголизма Порошенко
19:33
Джигурду лишили гражданства
19:26
Единороссы отправятся в регионы
19:13
Фотограф Обамы подшутил над Трампом
19:00
Раскрыт секрет "заразного" почесывания
18:50
Диско-сварщик поразил московских водителей
18:43
Чем грозит Украине атака на Сбербанк
18:22
Леся Рябцева получила травму на шоу "Холостяк"
18:20
На юго-востоке Москвы загорелась семиэтажка
18:09
Самые опасные конкуренты России на "Евровидении"
18:09
Почему люди приносят себя в жертву
17:59
Ученые раскрыли причину бессонницы
17:55
"Единая Россия" продолжает перезагрузку
17:51
Отец Мустафиной объяснил продажу подарка Кремля
17:38
За гонки по Москве Мара Багдасарян заплатит 202 тысячи
17:24
Папа Фриске разбушевался из-за ареста дома
17:17
Россияне пожалели больного Медведева
17:10
Михаил Боярский потерял надежду
16:59
На востоке Москвы водитель иномарки сбил школьника и скрылся
16:59
Украина отправляет пенсионеров воевать в Донбасс
16:53
Ткачев попросил 250 миллиардов для аграриев
16:44
Переселенцы из хрущевок получат бонусы
16:34
Максакова назвала себя дурой
16:32
В Москве проснулись медведи
16:32
Пенсионер больше полугода живет с насекомым в голове
16:13
Мама Волочковой превратила свою квартиру в музей
15:59
Boeing пролетел прямо над головами туристов (видео)
15:40
Давивший детей на джипе "воспитатель" возмутил Россию
15:40
Под лед Москвы-реки провалились четверо мужчин
15:34
Женщина сняла на видео убийство мужа миллионером
15:24
Корыстная Меркель решила "кинуть" Украину
15:19
Принц Уильям оставил жену и отдыхает с моделью в Швейцарии
15:14
Татьяна Михалкова раскрыла тайны жизни модели
15:08
Найдены уникально бедные россияне
14:57
Москвичи выберут логотип и фирменный стиль парка "Зарядье"
14:54
Путин сообщил о болезни Медведева
14:51
Подопечный Билана выступит на "Евровидении" в Киеве
14:44
Знаменитости рвут на части Диану Шурыгину
14:44
Дальнобойщиков угрозами принуждают к стачке
14:35
Девочка упала с карниза 8-го этажа в Москве
14:22
Бизнесмен притворялся Джеймсом Бондом ради секса
13:58
Белоголовый орлан украл кошку (видео)
13:41
Что ждет рубль в 2017 году
13:39
В Москве придумали новый вид автомошенничества
13:35
Батюшка распек блудницу Шурыгину
13:21
В Москве женщина выбросила чужую кошку из окна 12-го этажа (видео)
13:20
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
13:02
Женские стереотипы в отношении мужчин разрушают любовь
12:57
Порошенко "прострелил себе ногу" атакой на Сбербанк
12:44
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
12:33
Назван простой и эффективный способ похудеть
12:23
Подружку Тимати обругали за нижнее белье
12:19
Российскую поэтессу поймали на торговле наркотиками
12:10
Дом Фриске могут арестовать
12:09
В Москве по обвинению в педофилии арестовали учителя танцев
12:08
"Судья-Джокер" с Украины раскрыла секреты шок-макияжа
11:54
Стюардессам с ВИЧ разрешили работать
11:38
Специалисты настаивают на взрыве при крушении Ту-154
11:32
Собака-спасатель удивила необычным способом кататься с горки (видео)
11:26
Сколько потеряет Украина от закрытия "дочки" Сбербанка
11:15
"Евровидение" назвали позорищем
10:59
Минздрав передумал запрещать курить молодежи
10:56
Грузовик пробил потолок в Домодедово (видео)
10:52
Беременная Мустафина продает подарок Медведева
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Папа Фриске разбушевался из-за ареста дома
Макаревич грязно выругался из-за Самойловой
Максакова назвала себя дурой
Что стало с 76-летней Светланой Светличной
Навальный мечтает о новом митинге в Москве
Калашникова потребовала наказать Шурыгину
Lifestyle

Как режиссер "Назад в будущее 2" использовал Трампа

Дональд Трамп. Фото: Tom Pennington/Gettyimages.ru
Американские СМИ вспомнили о давнем интервью сценариста фильма "Назад в будущее 2" Боба Гейла. Как оказалось, прототипом для одного из главных злодеев приключенческой трилогии стал новоизбранный президент США.
прочитано 1577 раз

Издание The Daily Beast в социальной сети Twitter напомнило об интервью 2015 года. Тогда Гейл рассказал о роли Дональда Трампа при создании образа главного злодея из второй части о приключениях Марти Макфлая.

"Да, это было нашей идеей... Пересмотрите вторую часть и обратите внимание на сцену, когда Марти сталкивается с Биффом в его офисе. На стене позади Биффа висит гигантский портрет его самого, а спустя пару мгновений он принимает точно такую же позу, как на портрете", – рассказал Боб.

Конечно, сегодня интервью сценариста привлекло куда больше внимания общественности, чем во время своей публикации в октябре 2015-го.  Журналисты The Daily Beast отметили, что теперь эта информация "актуальна как никогда".

Как известно, Дональд Трамп не только вдохновлял деятелей искусства на создание колоритных образов. В 1992 году он снялся в эпизоде легендарной картины Криса Коламбуса "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке ". Трамп также известен работой в нескольких культовых сериалах, в которых он сыграл самого себя. Президента США можно увидеть в эпизодах  картин "Няня", "Принц из Беверли-Хиллз", "Любовь с уведомлением" и нескольких других.




Автор: Андрей Петрунян13 марта 2017, 11:32

комментарии

Политика

Запуганный телеведущей Трамп показал свои миллионы
Мир станет другим через 48 часов
Раскрыты причины алкоголизма Порошенко
Единороссы отправятся в регионы

Шоу-бизнес

Хамившая матери Йовович подсела на алкоголь
Светлаков назвал Дитковските высокомерной мадам
Нюша о беременности: Я спокойно к этому отношусь
Галкин предложил изолировать надоевших артистов

Проишествия

Писатель Веллер оскандалился на телевидении
Женщина сняла на видео убийство мужа миллионером
Белоголовый орлан украл кошку (видео)
В Киеве замуровали главный офис Сбербанка

Lifestyle

Что останется после Безрукова
Как Наина Ельцина влюбила в себя россиян
Заслуженный артист Федоров госпитализирован в Москве
Цой похвалила Самойлову за подготовку к "Евровидению"
Шоу-бизнес

Нюша о беременности: Я спокойно к этому отношусь

Популярная исполнительница дала откровенное интервью
Общество

Адмирал США продавал родину за оргии

Он предоставлял бизнесмену секретные данные в обмен на услуги проституток
Общество

Суровая жена укоризненно смотрит на Порошенко

В соцсетях обсуждают фотографию президентской четы
Спорт

Как семья сживает со свету российскую чемпионку

Известная гимнастка Анастасия Гришина рассказала подробности семейного конфликта

Гороскоп

У Шурыгиной будет двое детей
Принц Гарри нашел свою любовь
Астрологический прогноз с 13 по 19 марта
Больному Диме Билану дали год

Фоторепортажи

Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Шаляпин вернулся к Калашниковой
Как живет Юлия Самойлова
Чапурин вышел в свет после гей-скандала

Спорт

Российского волейболиста выгнали из самолета за длинные ноги
Михаил Боярский потерял надежду
Российскую гимнастку мать оставила без денег и жилья
Президенту ЦСКА отрезали палец

Регионы

Гробовщики предложили мужчине похоронить живую жену
Пенсионер больше полугода живет с насекомым в голове
Давивший детей на джипе "воспитатель" возмутил Россию
Российскую поэтессу поймали на торговле наркотиками
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru