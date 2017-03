Как режиссер "Назад в будущее 2" использовал Трампа

Издание The Daily Beast в социальной сети Twitter напомнило об интервью 2015 года. Тогда Гейл рассказал о роли Дональда Трампа при создании образа главного злодея из второй части о приключениях Марти Макфлая.

"Да, это было нашей идеей... Пересмотрите вторую часть и обратите внимание на сцену, когда Марти сталкивается с Биффом в его офисе. На стене позади Биффа висит гигантский портрет его самого, а спустя пару мгновений он принимает точно такую же позу, как на портрете", – рассказал Боб.

‘Back to the Future’ writer: Biff Tannen is based on Donald Trump

https://t.co/HKEsU2zJl9 pic.twitter.com/yfgbnv4IQb