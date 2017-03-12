Как сложилась жизнь звезды фильма "Вам и не снилось"
Фильм "Вам и не снилось" стал настоящим звездным часом для актрисы Татьяны Аксюты. Весь Советский Союз был поражен ее талантом: 23-летней девушке удалось так убедительно сыграть школьницу, что после премьерного показа картины ей начали приходить письма от молодых людей со всей страны.
Тем не менее, спустя всего каких-то десять лет Аксюта пропала с телеэкранов. После картины "Вам и не снилось" она получила большие роли всего в семи фильмах и двух телеспектаклях. Как оказалось, актрисе просто надоело играть маленьких девочек.
"Не снимаюсь в кино, оттого не люблю вспоминать былое", – цитирует ее "Комсомольская правда". По словам актрисы, ее настоящее – детская студия для школьников с 1-го по 10-й класс, в которой она занимает должность преподавателя.
Татьяна Аксюта pic.twitter.com/CtGbCikRTC— Алексей (@Pardon_mua) 20 февраля 2016 г.
Аксюта заявила, что случайно попала в студию. "Думала, поработаю несколько месяцев, чтобы без дела не сидеть. Но задержалась на десять лет. С детьми очень интересно", – добавила она.
Примечательно, что Аксюта организует и поэтические вечера. Она читает для детей поэтов Серебряного века. Кроме того, подопечные актрисы часто ходят вместе с ней в театр.
Татьяна Аксюта, её муж Юрий и известные кино роли ... pic.twitter.com/mnix0gF5oK— Tvitter&sun (@spb_genetica) 28 июня 2015 г.
Напомним, муж Татьяны Юрий Аксюта также тесно связан с творчеством. Он долгое время работал на радио, а сейчас занимает должность главного продюсера музыкальных и развлекательных программ "Первого канала".
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