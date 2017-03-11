Макс Покровский стал лицом бренда модной одежды

Лидер группы "Ногу свело!" Макс Покровский стал официальным лицом бренда Affliction в России, который производит модную одежду "не для всех". В магазине артист презентовал новую песню.

11 марта в Москве, в торговом центре "Европейский", Макс Покровский презентовал новый сингл "Судак" с будущего альбома группы "Ногу свело!". Песня с запоминающимся мотивом имеет все шансы стать хитом грядущего сезона.

Мероприятие прошло в магазине брендовой одежды Affliction, где эпатажный певец появился в капюшоне, с огромным магнитофоном на плече и оранжевым рупором в руках. За ним следовали музыканты и представители прессы. Их ждала пресс-конференция с Максом Покровским, который совсем недавно стал официальным лицом бренда.

Исполнитель рассказал о своем творческом союзе с Affliction, который получился очень ярким и даже несколько дерзким благодаря бунтарскому имиджу Макса и небанальной одежде марки. Подробнее о философии Affliction рассказала Ирина Бондарь, генеральный директор бренда в России. Ведущим вечера стал Павел Акимов, руководитель направления по развитию бизнеса Affliction.

Поклонники творчества группы "Ногу свело!", собравшиеся у дверей магазина, после пресс-конференции приветствовали кумира, фотографировались с ним и брали автографы рок-звезды.

Мероприятие прошло при поддержке партнеров, в числе которых были флотилия "Рэдиссон Ройал" и сеть барбершопов "Topgun". Винодельческая компания "Изюмов" создавала праздничное весеннее настроение, угощая гостей вечера шампанским. Команда известного бара "Гадкий койот" приготовила отменные бургеры, коктейли и лимонады со свежими фруктами. В качестве незаменимых информационных партнеров выступили ТК "Мьюзик Бокс" и портал "Дни.Ру".