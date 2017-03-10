В США умер известный писатель

В США на 78 году жизни скончался автор бестселлера "Мосты округа Мэдисон" Роберт Джеймс Уоллер. Причиной смерти известного писателя стала тяжелая форма рака.

Книга "Мосты округа Мэдисон" является самым известным произведением Уоллера. Она была переведена на 40 языков, всего было продано порядка 12 миллионов копий романа.