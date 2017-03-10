Как снимали фильм "Гараж"
Мало кто знает, но сюжет "Гаража" основан на реальных событиях. Собрание гаражно-строительного кооператива "Мосфильма" произвело на Эльдара Рязанова такое сильное впечатление, что он сразу же подумал о будущем фильме. Вопрос об исключении нескольких лишних "пайщиков" обсуждался так бурно, что режиссер не раз пожалел об отсутствии возможности прямо здесь и сейчас произвести документальную съемку.
Поскольку в конце 70-х годов смартфоны со встроенными видеокамерами еще не придумали, Эльдар Александрович в скором времени начал работу над сценарием полнометражного фильма, заручившись поддержкой Эмиля Брагинского. Прописывая детали, авторы ориентировались на реальные факты прошедшего собрания, а именно – с точностью воспроизвели поднятый вопрос об исключении пайщиков, атмосферу всеобщей паники и нелицеприятное поведение людей, напрочь забывших об элементарной порядочности.
На роль председателя правления гаражного кооператива актера нашли не сразу. Изначально Рязанов предложил сыграть Валентина Сидорина народному артисту Анатолию Кузнецову, но из-за участия в чешском проекте тот в самый последний момент отказался. По слухам, заполучить главную роль в "Гараже" мечтал Александр Ширвиндт, но строгий Рязанов не утвердил кандидатуру актера из-за опоздания на пробы. Так на главную роль в фильме в конце концов был приглашен тезка председателя Сидорина – Валентин Гафт.
Роль профессора Смирновского предназначалась Вячеславу Тихонову, но прославленный "Штирлиц" от участия в проекте решительно отказался. А вот несравненный Ролан Быков, напротив, был не прочь заполучить роль тромбониста, но на пробах его превзошел Семен Фарада.
Своих любимых актрис – Светлану Немоляеву и Лию Ахеджакову – Рязанов утвердил почти сразу. Без преувеличения можно сказать, что на съемках "Гаража" собрались почти все самые талантливые и любимые артисты советского зрителя. Андрей Мягков, Ольга Остроумова, Ия Савина, Георгий Бурков – актерский состав от и до представлял из себя "золотой фонд" Мосфильма.
Эльдар Александрович и сам принял участие в съемках. Именно он сыграл начальника отдела насекомых, проспавшего все собрание и в конечном итоге вытянувшего злосчастный жребий.
Казалось бы, действие фильма не выходит за пределы одного помещения, но съемочной группе пришлось немало попутешествовать. Так, Лия Ахеджакова отправилась в Санкт-Петербург в компании операторов. Там, в коридорах Зоологического музея РАН, были сняты сцены, представленные в самом начале картины.
Местность для панорамных съемок нашлась в Москве. Строящиеся гаражи сняли прямиком на Мосфильмовской улице, а в качестве здания НИИ "Охраны животных от окружающей среды" запечатлели усадьбу Воронцовых-Раевских на Петровке. Таким образом, героиня Лии Ахеджаковой в начале фильма по факту подходит к московскому зданию, а зайдя внутрь – "попадает" в Санкт-Петербургский музей.
Несмотря на блестящий актерский состав и строгих сценаристов, в ходе съемок было допущено немало киноляпов. Внимательный зритель может отметить, как мирно спящий у бегемота персонаж Эльдара Рязанова неожиданно пропадает. Правда, уже через пару мгновений Рязанов вновь оказывается на месте.
Герой Игоря Костолевского во время пламенной речи Ахеджаковой запечатлен то в светлом плаще, то без него. Досадный ляп возник в процессе склейки сцен, но большинство зрителей, к счастью, его не заметили.
Невзирая на временную пропажу из кадра Эльдара Рязанова, на по-разному повязанные галстуки одних и тех же героев и на ряд других киноляпов, "Гараж"был и остался одной из самых ярких трагикомедий в отечественном кино.
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