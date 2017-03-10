Как снимали фильм "Гараж"

10 марта 1980 года состоялась премьера легендарной картины Эльдара Рязанова "Гараж". Необычная сатирическая комедия пришлась по вкусу советским зрителям, и даже сегодня, спустя 37 лет, осталась настоящей классикой своего жанра. Dni.Ru вспоминают, как проходили съемки одного из самых ярких фильмов прошлого века.

Мало кто знает, но сюжет "Гаража" основан на реальных событиях. Собрание гаражно-строительного кооператива "Мосфильма" произвело на Эльдара Рязанова такое сильное впечатление, что он сразу же подумал о будущем фильме. Вопрос об исключении нескольких лишних "пайщиков" обсуждался так бурно, что режиссер не раз пожалел об отсутствии возможности прямо здесь и сейчас произвести документальную съемку.

Поскольку в конце 70-х годов смартфоны со встроенными видеокамерами еще не придумали, Эльдар Александрович в скором времени начал работу над сценарием полнометражного фильма, заручившись поддержкой Эмиля Брагинского. Прописывая детали, авторы ориентировались на реальные факты прошедшего собрания, а именно – с точностью воспроизвели поднятый вопрос об исключении пайщиков, атмосферу всеобщей паники и нелицеприятное поведение людей, напрочь забывших об элементарной порядочности.

На роль председателя правления гаражного кооператива актера нашли не сразу. Изначально Рязанов предложил сыграть Валентина Сидорина народному артисту Анатолию Кузнецову, но из-за участия в чешском проекте тот в самый последний момент отказался. По слухам, заполучить главную роль в "Гараже" мечтал Александр Ширвиндт, но строгий Рязанов не утвердил кандидатуру актера из-за опоздания на пробы. Так на главную роль в фильме в конце концов был приглашен тезка председателя Сидорина – Валентин Гафт.

Роль профессора Смирновского предназначалась Вячеславу Тихонову, но прославленный "Штирлиц" от участия в проекте решительно отказался. А вот несравненный Ролан Быков, напротив, был не прочь заполучить роль тромбониста, но на пробах его превзошел Семен Фарада.

Своих любимых актрис – Светлану Немоляеву и Лию Ахеджакову – Рязанов утвердил почти сразу. Без преувеличения можно сказать, что на съемках "Гаража" собрались почти все самые талантливые и любимые артисты советского зрителя. Андрей Мягков, Ольга Остроумова, Ия Савина, Георгий Бурков – актерский состав от и до представлял из себя "золотой фонд" Мосфильма.

Эльдар Александрович и сам принял участие в съемках. Именно он сыграл начальника отдела насекомых, проспавшего все собрание и в конечном итоге вытянувшего злосчастный жребий.

Казалось бы, действие фильма не выходит за пределы одного помещения, но съемочной группе пришлось немало попутешествовать. Так, Лия Ахеджакова отправилась в Санкт-Петербург в компании операторов. Там, в коридорах Зоологического музея РАН, были сняты сцены, представленные в самом начале картины.

Местность для панорамных съемок нашлась в Москве. Строящиеся гаражи сняли прямиком на Мосфильмовской улице, а в качестве здания НИИ "Охраны животных от окружающей среды" запечатлели усадьбу Воронцовых-Раевских на Петровке. Таким образом, героиня Лии Ахеджаковой в начале фильма по факту подходит к московскому зданию, а зайдя внутрь – "попадает" в Санкт-Петербургский музей.

Несмотря на блестящий актерский состав и строгих сценаристов, в ходе съемок было допущено немало киноляпов. Внимательный зритель может отметить, как мирно спящий у бегемота персонаж Эльдара Рязанова неожиданно пропадает. Правда, уже через пару мгновений Рязанов вновь оказывается на месте.

Герой Игоря Костолевского во время пламенной речи Ахеджаковой запечатлен то в светлом плаще, то без него. Досадный ляп возник в процессе склейки сцен, но большинство зрителей, к счастью, его не заметили.

Невзирая на временную пропажу из кадра Эльдара Рязанова, на по-разному повязанные галстуки одних и тех же героев и на ряд других киноляпов, "Гараж"был и остался одной из самых ярких трагикомедий в отечественном кино.



